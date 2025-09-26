szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

16°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyönyörű

1 órája

Csoda a látóhatáron: különleges esztergomi fotón ámul a világ

Címkék#csúcs#Öreg-tó#Esztergomi Bazilika#háttér#hegy#fotós#Tata

Ritka természeti csoda tárult fel a tiszta szeptemberi estén: az Alpok csúcsai egészen Esztergomig „elláttak”. A különleges fotón a naplemente fényében ragyogó Esztergomi Bazilika mögött tisztán kivehetők a Schneeberg havas vonulatai.

Goletz-DeáK Viktória

Kevés alkalom kínálkozik arra, hogy egyszerre lássuk Magyarország egyik legikonikusabb épületét és az Alpok havas csúcsait. Beinrohr László szeptember 22-én, vasárnap este pontosan ezt a pillanatot örökítette meg az Esztergomi Bazilika épületével az előtérben.

Ritka természeti csoda tárult fel a tiszta szeptemberi estén: az Alpok csúcsai egészen Esztergomig „elláttak”. A különleges fotón a naplemente fényében ragyogó Esztergomi Bazilika mögött tisztán kivehetők a Schneeberg havas vonulatai.
A különleges fotón a naplemente fényében ragyogó Esztergomi Bazilika mögött tisztán kivehetők a 226 kilométere lévő Schneeberg havas vonulatai.
Fotó: Beinrohr László

A fiatal fotós neve már nem ismeretlen a Kemma.hu olvasói számára: egy éve a tatai Öreg-tóról készített egyedülálló képet.

 Csodás fotón az Esztergomi Bazilika 

Mostani fotója is különleges látványt tár elénk: a naplemente utáni díszkivilágításban ragyogó Esztergomi Bazilika mögött, a látóhatáron halványan, de egyértelműen felbukkant a Schneeberg több mint kétezer méteres tömbje.

A kép Esztergom közeléből, a Búbánatvölgy mellett magasodó Vasarc-hegyről készült. Bár maga a hegy nem különösebben magas, a tiszta levegő, a megfelelő fényviszonyok és a pontos időzítés együttese lehetővé tette, hogy 226 kilométer távolságból kirajzolódjanak az Alpok legkeletibb vonulatai. Ez önmagában is különleges teljesítmény, hiszen a Kisalföld síksága miatt a legtöbben legfeljebb messzeségbe vesző rónát várnának ebben az irányban.

– Egy-egy ilyen pillanat szinte ajándék a természettől – fogalmazott Beinrohr László, aki civilben biokémikus, de szabadidejében előszeretettel vadászik az efféle ritkán megismételhető látványokra. Elmondása szerint ha magasabbra nőnek a fák, porosabb a levegő, vagy épp kevésbé kedvező a naplemente fénye, az Alpok vonulatai egyszerűen eltűnnek a szemünk elől.

Ritka természeti csoda tárult fel a tiszta szeptemberi estén: az Alpok csúcsai egészen Esztergomig „elláttak”. A különleges fotón a naplemente fényében ragyogó Esztergomi Bazilika mögött tisztán kivehetők a Schneeberg havas vonulatai.
Ritka természeti csoda tárult fel a tiszta szeptemberi estén: az Alpok csúcsai egészen Esztergomig „elláttak”. A különleges fotón a naplemente fényében ragyogó Esztergomi Bazilika mögött tisztán kivehetők a Schneeberg havas vonulatai.
Fotó: Beinrohr László

Nem ez volt az első alkalom, hogy a fotós felkeltette a nagyközönség figyelmét különleges képeivel. 2024 márciusában például Tatáról sikerült hasonló fotót készítenie, amelyen az Öreg-tó, Tata épített öröksége és a Kisalföld poros horizontja fölött sejlettek fel az osztrák hegyek. Akkor éveken át próbálkozott, mire sikerült elkapnia a tökéletes pillanatot.

Beinrohr László munkáiban közös, hogy nemcsak ritka természeti jelenségeket dokumentál, hanem tudatos kompozíciókkal igyekszik méltón megörökíteni hazánk kulturális és természeti kincseit. A legfrissebb fotó különlegessége, hogy a fenséges Bazilika és az Alpok távoli vonulatai együtt kerültek egyetlen látványos kompozícióba – olyan párosításban, amelyet csak a legélesebb szeműek pillanthatnak meg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu