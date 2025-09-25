1 órája
Esztergom hősiesen küzdött az árvízzel, fotókon a Duna áradása
Tavaly ősszel mindenki a határfolyót figyelte, egyre emelkedett a víz, nyelt el utat, parkot, mindent. Visszatekintőnkben felidézzük, mi történt a királyvárosban egy éve. Kattintsatok a döbbenetes esztergomi árvízi fotókért.
Épp egy éve volt a 2024 szeptemberi árvíz a Dunán, amely sok feladatot adott a felkészüléskor és az áradás legerősebb napjaiban. A 2024 őszi árvíz évfordulójának alkalmából visszatekintő sorozatunkban az esztergomi árvíz eseményeit idézzük fel. A 2024 szeptemberi árvíz felkészülési napjai fegyelmezetten és biztosan alakultak a királyvárosban, ahol több kilométeren zajlott a védekezés. A város rekordközeli vízállásra készült 2024 szeptemberében.
Rutinosan készültek az esztergomi árvízre
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szeptember 14-én rendelte el az I. fokú árvízvédelmi készültséget a Duna teljes szakaszán, de a III. fokú szint feletti vízállásra számítottak a gyorsan emelkedő Dunán. Esztergomban két nap alatt emelkedett fél métert a vízszint, a további napokban azonban egyre gyorsabb emelkedés volt.
A város rutinosan "várta" a növekvő Dunát, az elmúlt árvizek tapasztalatai alapján gyorsan és hatékonyan fogott össze a város: többek közt Facebook-csoportot hoztak létre a helyiek azzal a céllal, hogy a segíteni vágyókat összegyűjtsék.
Korábbi nagy árvizek időrendi sorrendben
- 1941. február - A dunai jeges ár következtében Apostagnál átszakadt a gát.
- 1954. július - A szigetközi töltésszakadás miatt 20 ezer 600 hektárt öntött el a víz.
- 1956. március - A dunai jeges árvíz során Budapest alatt 58 töltés szakadt át, s 74 ezer házat öntött el a víz.
- 1965. április-június - Az addigi legnagyobb dunai árvíz során a katasztrófát sikerült elhárítani. A Rába völgyében 11 töltés szakadt át, Budapesten a vízállás rekordnagyságú, 845 centiméteres volt.
- 1991. augusztus - Rekordmagasságú dunai árvíz volt a Szigetközben. A Szentendrei-szigeten Suránynál átszakadt a gát, Surány és Szigetmonostor veszélybe került. A Duna budapesti szakaszán elsőfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el és lezárták az alsó rakpartokat.
- 1997. július - A Dunán és a Lajtán levonuló árhullám miatt Mosonmagyaróvár előtt kinyitották a szükségtározókat, így a város megmenekült. Budapesten 733 centivel tetőzött a Duna, de a védekezés mindenhol sikeres volt.
- 2000. január - Dunakeszin 30-40 centiméteres magasságban hömpölygött a víz az utcákon.
- 2013. július Történelmi magasságú árvíz, amikor a Duna 813 centiméteren állt meg Esztergomnál
Az árvízi védekezéshez az ország más tájairól is átirányították a vízügy szakembereit, a város tele volt kék egyenruhás vízügyesekkel. De a katasztrófavédelem, önkéntesek, civilek százai és a honvédség is azon dolgozott, hogy megvédjék a történelmi várost a Dunától.
Megmozdult Esztergom az árvíz ellen - a katonaság is megérkezett +FOTÓK, VIDEÓ
Elárasztott sziget, lezárt utak - bezárta az árvíz a történelmi várost
A Duna lassan, de biztosan birtokba vette a Prímás-szigetet, emiatt például a szigeten levő esztergomi zeneiskola is bezárt. Víz alá került a Bogáncs Kutya és Kisállatotthon, a bent lévő állatokat önkéntesek segítségével mentették ki az érkező víz elől. Beázott a Suzuki Aréna alagsora is.
GALÉRIA: Árvízi védekezés Esztergomban, katonákkal (Fotók: F.M.)Fotók: Feleki Marietta
Már az áradás előtti napokban lezárták a főbb útvonalakat: a 11-es főút Tát-Esztergom és Esztergom-Pilismarót közti szakaszát, a Dorogi út egy szakaszát és a 11-es főút is. Pilismaróton is feszített tempóban dolgoztak, a kistelepülés volt egyébként a legnagyobb veszélyben. Esztergomba és Esztergomból egyedül a Dobogókői út felé lehetett közlekedni.
Esztergomon belül a Nagy Duna sétány is zár alá került, a Mária Valéria hídra sem lehetett ráhajtani. Nem véletlenül hiszen odáig ment fel a víz.
Hatalmas hüllők és döbbenetes látvány a tetőzés körül
A tetőzés napján, szeptember 20-án a Duna 750 centiméteren állt meg Esztergomnál, ez elmaradt a 2013-as rekordszinttől. Így nézett ki a város a tetőzés előtti utolsó órákban. Különös jelenségnek is tanúi lehettek a Duna mentén élők: a levonuló Duna után hatalmas hüllőket maradtak a parton.
GALÉRIA: A tetőzés előtti utolsó órák Esztergom térségében (Fotók: Sz.A.)Fotók: Sz. A.
A Dunakanyar egésze döbbenetes látványt nyújtott az árvíz napjaiban. A város azoban eredményesen védekezett.
A katonaság harci helikopterrel is segítette az árvízi védekezést, Kisorosznál életet is menettett az egyik gép.
Képeken az árvíz sújtotta Dunakanyar (Fotó: MTI)Fotók: MTI
Hernádi Ádám is megemlékezett a tavalyi árvízről egy akkor-és-most fotóval. Mint Facebook-posztjában írta: A Duna megmutatta erejét, emlékeztetve arra, hogy az esztergomi gát megépülése az egyik legfontosabb dolog.