Esztergom hősiesen küzdött az árvízzel, fotókon a Duna áradása

Épp egy éve volt a 2024 szeptemberi árvíz a Dunán, amely sok feladatot adott a felkészüléskor és az áradás legerősebb napjaiban. A 2024 őszi árvíz évfordulójának alkalmából visszatekintő sorozatunkban az esztergomi árvíz eseményeit idézzük fel. A 2024 szeptemberi árvíz felkészülési napjai fegyelmezetten és biztosan alakultak a királyvárosban, ahol több kilométeren zajlott a védekezés. A város rekordközeli vízállásra készült 2024 szeptemberében.

Esztergomban kimutatta foga fehérjét a Duna, képeken az esztergomi árvíz

Rutinosan készültek az esztergomi árvízre

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szeptember 14-én rendelte el az I. fokú árvízvédelmi készültséget a Duna teljes szakaszán, de a III. fokú szint feletti vízállásra számítottak a gyorsan emelkedő Dunán. Esztergomban két nap alatt emelkedett fél métert a vízszint, a további napokban azonban egyre gyorsabb emelkedés volt.

A város rutinosan "várta" a növekvő Dunát, az elmúlt árvizek tapasztalatai alapján gyorsan és hatékonyan fogott össze a város: többek közt Facebook-csoportot hoztak létre a helyiek azzal a céllal, hogy a segíteni vágyókat összegyűjtsék.

Korábbi nagy árvizek időrendi sorrendben 1941. február - A dunai jeges ár következtében Apostagnál átszakadt a gát.

1954. július - A szigetközi töltésszakadás miatt 20 ezer 600 hektárt öntött el a víz.

1956. március - A dunai jeges árvíz során Budapest alatt 58 töltés szakadt át, s 74 ezer házat öntött el a víz.

1965. április-június - Az addigi legnagyobb dunai árvíz során a katasztrófát sikerült elhárítani. A Rába völgyében 11 töltés szakadt át, Budapesten a vízállás rekordnagyságú, 845 centiméteres volt.

1991. augusztus - Rekordmagasságú dunai árvíz volt a Szigetközben. A Szentendrei-szigeten Suránynál átszakadt a gát, Surány és Szigetmonostor veszélybe került. A Duna budapesti szakaszán elsőfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el és lezárták az alsó rakpartokat.

1997. július - A Dunán és a Lajtán levonuló árhullám miatt Mosonmagyaróvár előtt kinyitották a szükségtározókat, így a város megmenekült. Budapesten 733 centivel tetőzött a Duna, de a védekezés mindenhol sikeres volt.

2000. január - Dunakeszin 30-40 centiméteres magasságban hömpölygött a víz az utcákon.

2013. július Történelmi magasságú árvíz, amikor a Duna 813 centiméteren állt meg Esztergomnál

Az árvízi védekezéshez az ország más tájairól is átirányították a vízügy szakembereit, a város tele volt kék egyenruhás vízügyesekkel. De a katasztrófavédelem, önkéntesek, civilek százai és a honvédség is azon dolgozott, hogy megvédjék a történelmi várost a Dunától.