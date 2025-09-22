szeptember 22., hétfő

Nagy nap

3 órája

Élete legszebb napjáról posztolt a tatabányai születésű Szabó Kitti

Címkék#Szabó Kitti#Oláh Martin#esküvő

A tatabányai kötődésű színésznő, Szabó Kitti életének új fejezetét kezdte meg. Nyáron volt esküvő: feleségül ment párjához, Oláh Martinhoz. Kitti most örömmel osztott meg fotókat és élményeket a különleges eseményről.

Élete legszebb napjáról posztolt a tatabányai születésű Szabó Kitti

Férjhez ment a tatabányai kötődésű színésznő, Szabó Kitti

Forrás: Facebook/Szabó Kitti

A színésznő menyasszonyi ruháját a neves divattervező, Sármán Nóra álmodta meg. Az eredmény egy letisztult, ugyanakkor királynői hatást keltő ruha lett, amelyben Kitti valóban ragyogott. A hosszú fátyol és az elegáns szabás kiemelte természetes szépségét, a képek tanúsága szerint maga is élvezte minden pillanatát a menyasszonyszerepnek az esküvőn.

esküvő
Férjhez ment a tatabányai kötődésű színésznő, Szabó Kitti, az esküvőről képeket posztolt
Forrás: Facebook/Szabó Kitti

Varázslatos képeken az esküvő

Szabó Kitti, színésznő és Oláh Martin már rég óta alkot egy párt. 2019-ben született meg szeretett kisfiuk, Félix, majd 2021-ben el is jegyezték egymást. Az esküvőre viszont csak idén nyáron, tehát négy évvel kesőbb került sor. Kitti az esküvőről készült képeket büszkén mutatta meg követőinek. A fotókon nemcsak az ünnepi meghittség, hanem a felszabadult, jókedvű hangulat is látszik. Az egykori sorozatsztár láthatóan megtalálta helyét a magánéletben, és boldogan kezdte meg közös életét férjével.

 

