3 órája

Erdei fülesbagoly - fedezd fel az éjszaka titkos vadászát!

bagoly puzzle#bagolyfaj#pocokállomány#mezei pocok#Magyarország#pocok

Fedezd fel az éjszaka titokzatos vadászát! Az erdei fülesbagoly most online puzzle formájában vár rád – ismerd meg Magyarország leggyakoribb baglyát, aki télen csapatosan telel, és a mezei pocokokkal táplálkozik!

Varga Panna
Erdei fülesbagoly - fedezd fel az éjszaka titkos vadászát!

Erdei fülesbagoly

Forrás: Shutterstock

Az erdei fülesbagoly Magyarország leggyakoribb bagolyfaja, amely a településeken is költ, és télen gyakran csapatokban telel. Az erdei fülesbagoly éjszakai életmódot folytat. Fő tápláléka a mezei pocok, de erdei és házi egereket, sőt télen kisebb énekesmadarakat is elejthet.

Erdei fülesbagoly
Erdei fülesbagoly
Forrás:  Shutterstock

Egyetlen bagoly napi 2–3 kis rágcsálót fogyaszt, így kulcsszerepet játszik a rágcsálók természetes szabályozásában. Költése évente egyszer történik; a tojó kotlik a 5–6 tojásból álló fészekaljon, míg a hím gondoskodik a táplálékról. A fiókák fészket elhagyva a közeli fákon üldögélnek, még mindig veszélynek vannak kitéve a ragadozókkal szemben. Télen a baglyok csapatokban, akár több tucat vagy száz példányban nappaloznak településeken, főleg örökzöld fákon. Ez a látvány gyakran kedvelt a természetbarátok körében. Most lehetőséged van arra, hogy a baglyot egy szórakoztató online puzzle formájában fedezd fel!

Így rakd ki a puzzle-t: Erdei fülesbagoly

A puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot.

preview15pieceErdei füles bagoly puzzle

Segítségül a teljes kép:

Erdei fülesbagoly
Forrás:  Shutterstock

 

 

