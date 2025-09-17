szeptember 17., szerda

Összefogás

49 perce

Motorosok is Lehetnek Angyalok: hidegrázó számot közöltek +videó, fotók

Címkék#motoros#vaszary kolos kórház#jótékonyság

Talán sosem volt ennyi motoros egyszerre az Esztergom környéki utakon, mint múlt hétvégén. Kiderültek a Motorosok is Lehetnek Angyalok felvonulás első adatai.

Feleki Marietta

Megható és felemelő volt idén is a jótékonysági motorosfelvonulás, a Motorosok is Lehetnek Angyalok. A szervező könnyek közt köszönte meg az idén is rekordot döntő résztvevőknek, hogy önzetlenül részt vettek a Vaszary Kolos Kórháznak szervezett gyűjtésben. Kiderült, hány motoros járult hozzá az adományhoz idén.

Kiderültek a Motorosok is Lehetnek Angyalok felvonulás első adatai.
11. Motorosok is Lehetnek Angyalok jótékonysági felvonulás
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Közölték a számokat a Motorosok is Lehetnek Angyalok szervezői

Elképesztő mennyiségű motoros izzította a járgányát szeptember 13-án szombat délben. Az angyalszárnyakat öltött motorosok százai ismét egy nemes ügy érdekében gyűltek össze, majd szelték az utakat Dorog és Esztergom között. A motorosok sora végtelennek tűnt, most a szervezők közölték, hány motor vett részt a felvonuláson.

A részvétel regisztrációhoz kötött volt: matrica vásárlásával lehetett indulni, amelynek bevétele egyúttal a kórházat támogatta. Emellett bárki vásárolhatott támogatóként matricát, illetve a rendezvény logójával ellátott pólót, bögrét, egyéb tárgyakat. 

GALÉRIA: Fotókon a 11. Motorosok is Lehetnek Angyalok felvonulás rajtja (Fotó: F.M.)

Fotók: F.M.

Egyként dobogott a térség szíve a kórházért

A szervező Lehotay Kata és Miklós közlése szerint a szombati felvonuláson 1563 motor brümmögte végig az utat Dorog, Tokodaltáró, Tokod, Tát és Esztergom között, majd tettek tiszteletkört a Vaszary Kolos Kórház udvarán. A résztvevők összlétszáma közel 3000 volt idén.

Mint Lehotay Kata a felvonulás előtti pillanatokban meghatottan szólt a tömeghez: egy álma vált valóra, hogy idén már 11. alkalommal mentek a hívó szóra a motorosok az ország minden tájáról, sőt: a felvidékről is.

Mint egy korábbi interjúban kiemelte: ez a szívükhöz kedves kórház, illetve annak is fontos lehet,  aki a térségben motorbaleset, vagy bármilyen, sürgősségi ellátást igénylő eset miatt az esztergomi kórház segítségére szorul.

A szervezők legutóbbi Faceook-posztjukban megköszönték a dorogi és az esztergomi polgármestereknek, Tittmann Jánosnak és Hernádi Ádámnak,hogy az start és a végállomás helyszíneit biztosították. Mint megírtuk, Hernádi Ádám maga is motoron tette meg az utat az angyalokkal.

GALÉRIA: Óriási fotóválogatáson az idei Motoros is Lehetnek Angyalok felvonulás (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

A többi, a szervezésben, részvételben, háttérmunkában részt vevőnek is megköszönték a segítséget, olyanoknak is, akik minden évben segítik a felvonulás létrejöttét.

 

