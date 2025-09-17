Motorosok is Lehetnek Angyalok: hidegrázó számot közöltek +videó, fotók

Megható és felemelő volt idén is a jótékonysági motorosfelvonulás, a Motorosok is Lehetnek Angyalok. A szervező könnyek közt köszönte meg az idén is rekordot döntő résztvevőknek, hogy önzetlenül részt vettek a Vaszary Kolos Kórháznak szervezett gyűjtésben. Kiderült, hány motoros járult hozzá az adományhoz idén.

11. Motorosok is Lehetnek Angyalok jótékonysági felvonulás

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Közölték a számokat a Motorosok is Lehetnek Angyalok szervezői

Elképesztő mennyiségű motoros izzította a járgányát szeptember 13-án szombat délben. Az angyalszárnyakat öltött motorosok százai ismét egy nemes ügy érdekében gyűltek össze, majd szelték az utakat Dorog és Esztergom között. A motorosok sora végtelennek tűnt, most a szervezők közölték, hány motor vett részt a felvonuláson.

A részvétel regisztrációhoz kötött volt: matrica vásárlásával lehetett indulni, amelynek bevétele egyúttal a kórházat támogatta. Emellett bárki vásárolhatott támogatóként matricát, illetve a rendezvény logójával ellátott pólót, bögrét, egyéb tárgyakat.