Motorosok is Lehetnek Angyalok: hidegrázó számot közöltek +videó, fotók
Talán sosem volt ennyi motoros egyszerre az Esztergom környéki utakon, mint múlt hétvégén. Kiderültek a Motorosok is Lehetnek Angyalok felvonulás első adatai.
Megható és felemelő volt idén is a jótékonysági motorosfelvonulás, a Motorosok is Lehetnek Angyalok. A szervező könnyek közt köszönte meg az idén is rekordot döntő résztvevőknek, hogy önzetlenül részt vettek a Vaszary Kolos Kórháznak szervezett gyűjtésben. Kiderült, hány motoros járult hozzá az adományhoz idén.
Közölték a számokat a Motorosok is Lehetnek Angyalok szervezői
Elképesztő mennyiségű motoros izzította a járgányát szeptember 13-án szombat délben. Az angyalszárnyakat öltött motorosok százai ismét egy nemes ügy érdekében gyűltek össze, majd szelték az utakat Dorog és Esztergom között. A motorosok sora végtelennek tűnt, most a szervezők közölték, hány motor vett részt a felvonuláson.
A részvétel regisztrációhoz kötött volt: matrica vásárlásával lehetett indulni, amelynek bevétele egyúttal a kórházat támogatta. Emellett bárki vásárolhatott támogatóként matricát, illetve a rendezvény logójával ellátott pólót, bögrét, egyéb tárgyakat.
Egyként dobogott a térség szíve a kórházért
A szervező Lehotay Kata és Miklós közlése szerint a szombati felvonuláson 1563 motor brümmögte végig az utat Dorog, Tokodaltáró, Tokod, Tát és Esztergom között, majd tettek tiszteletkört a Vaszary Kolos Kórház udvarán. A résztvevők összlétszáma közel 3000 volt idén.
Mint Lehotay Kata a felvonulás előtti pillanatokban meghatottan szólt a tömeghez: egy álma vált valóra, hogy idén már 11. alkalommal mentek a hívó szóra a motorosok az ország minden tájáról, sőt: a felvidékről is.
Mint egy korábbi interjúban kiemelte: ez a szívükhöz kedves kórház, illetve annak is fontos lehet, aki a térségben motorbaleset, vagy bármilyen, sürgősségi ellátást igénylő eset miatt az esztergomi kórház segítségére szorul.
A szervezők legutóbbi Faceook-posztjukban megköszönték a dorogi és az esztergomi polgármestereknek, Tittmann Jánosnak és Hernádi Ádámnak,hogy az start és a végállomás helyszíneit biztosították. Mint megírtuk, Hernádi Ádám maga is motoron tette meg az utat az angyalokkal.
A többi, a szervezésben, részvételben, háttérmunkában részt vevőnek is megköszönték a segítséget, olyanoknak is, akik minden évben segítik a felvonulás létrejöttét.