Hormonrendszer

Rejtett betegségek nyomában – miért érdemes endokrinológushoz fordulni?

Címkék#Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház#rutinvizsgálat#endokrinológus#ultrahangvizsgálat#pajzsmirigy#inzulinrezisztencia

A mindennapi tünetek mögött gyakran komoly betegségek húzódnak. Az endokrinológia feladata, hogy időben felismerje a hormonrendszer egyensúlyzavarait és megelőzze a súlyos következményeket.

Bajcsy Tünde

Sokszor hisszük, hogy a fáradtság, a hízás vagy éppen a hangulatingadozás csupán a rohanó élet következménye. Pedig könnyen lehet, hogy a hormonrendszerünk üzen, és éppen ezek a hétköznapi jelek mutatják meg: ideje endokrinológushoz fordulni. Az endokrinológia a hormonális szabályozás tudománya, és olyan betegségek felismerésében segít, amelyek gyakran „láthatatlanul” rontják az életminőséget.

Endokrinológia által végzett ultrahangvizsgálattal pontosan feltérképezhető a pajzsmirigy állapota – a hormonális problémák korai felismerésének egyik kulcsa.
Endokrinológia által végzett ultrahangvizsgálattal pontosan feltérképezhető a pajzsmirigy állapota – a hormonális problémák korai felismerésének egyik kulcsa
Forrás: wmc.hu

Az endokrinológia segít a láthatatlan jelek felismerésében

Az endokrinológushoz vezető út sokszor apró tünetekből indul. Ha valaki rendszeresen küzd megmagyarázhatatlan fáradtsággal, hirtelen hízással vagy fogyással, szívritmuszavarral, hajhullással vagy éppen alvászavarral, érdemes kivizsgáltatnia magát. A hormonális eltérések gyakori formái közé tartozik a pajzsmirigy alulműködés, a pajzsmirigy túlműködés, az inzulinrezisztencia, a cukorbetegség, a meddőségi problémák vagy a mellékvese működési zavarai.

Milyen vizsgálatok várhatók?

Az endokrinológiai rutinvizsgálatok nem ijesztőek: többnyire laborvizsgálatból és ultrahangból állnak. Egy részletes hormonvizsgálat segít feltárni, ha a szervezetben bármilyen hormonális eltérés van, és sokszor már a vérvétel eredménye is árulkodó lehet.

  • TSH, szabad T4, szabad T3: a pajzsmirigy működéséről adnak képet.
  • Inzulin- és cukorterhelés (OGTT): kimutatja az inzulinrezisztenciát, amely a 2-es típusú cukorbetegség előszobája.
  • Hormonpanelek (LH, FSH, prolaktin, tesztoszteron, ösztrogén): a meddőség és a cikluszavarok hátterét tisztázzák.
  • Kortizol- és mellékvesehormonok: a stresszhormon szintjét mérik, amely eltéréseknél komoly szervi okokra utalhat.
  • Pajzsmirigy ultrahang: göbök, megnagyobbodás vagy gyulladás gyanúja esetén hasznos.

Ezek a vizsgálatok időben felfedik azokat a problémákat, amelyek később súlyos betegségekhez vezethetnek.

Mit lehet megelőzni?

A korai felismeréssel megelőzhető a 2-es típusú cukorbetegség, a szív- és érrendszeri szövődmények, a meddőségi problémák, de akár daganatok is. Nem szabad elfelejteni, hogy a hormonális zavarok lassan, sokszor évek alatt alakulnak ki, így a rendszeres ellenőrzés életet menthet.

A helyi helyzet – Szent Borbála Kórház

A tatabányai Szent Borbála Kórházban korábban működött endokrinológiai szakrendelés, ám 2021-ben megszűnt, és jelenleg is szünetel. Ez sok beteg számára kellemetlen, hiszen a megyében így nehezebb közvetlenül elérni a szakorvosi segítséget. Az intézmény honlapja szerint a betegek más kórházakba vagy magánrendelőkbe kerülnek továbbirányításra. Ez is mutatja: ha valaki a fent említett tüneteket tapasztalja, nem érdemes halogatni, időben kell orvost keresni, még akkor is, ha nem helyben érhető el a szakrendelés. 

Mit tehetünk magunkért?

  • Évente legalább egyszer érdemes alap laborvizsgálatot kérni, amely tartalmazza a pajzsmirigy- és cukorértékeket.
  • Ha a családban előfordult pajzsmirigybetegség vagy cukorbetegség, akkor rendszeresebb ellenőrzés javasolt.
  • Az egészséges táplálkozás, a rendszeres testmozgás, a megfelelő vitamin- és ásványianyag-bevitel (pl. D-vitamin, szelén, cink) nagyban hozzájárulhat a hormonrendszer egészségéhez.
  • A stressz kezelése és a pihentető alvás szintén kulcsfontosságú.

Az endokrinológiai vizsgálatok nemcsak diagnosztizálnak, hanem megelőznek. Egy egyszerű vérvétel és ultrahang segítségével időben kiderülhetnek olyan problémák, amelyek hosszú távon komoly betegségekhez vezetnének. Bár a tatabányai Szent Borbála Kórházban jelenleg szünetel az endokrinológiai szakrendelés, érdemes más ellátóhelyet keresni, mert a hormonális egyensúly megőrzése az egészségünk egyik alappillére.

Korábban már írtunk róla, hogy a pajzsmirigy hormonok és az agyműködés között szoros kapcsolat van – vagyis a koncentrációs zavar, a „ködös gondolkodás” sokszor nem pszichés probléma, hanem hormonális eredetű. A mostani vizsgálati kisokos jól mutatja: egy egyszerű laborral kideríthető, mi áll a háttérben.

 

