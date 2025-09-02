34 perce
Villogó szirénákkal indult a tanév a Talentumban +fotók
Különleges programmal indult a tanév a Talentum Iskolában. Az első tanítási nap ezuttal nem a könyvekről szólt, hanem villogó rendőrautókról, nyomkövetésről és izgalmas bemutatókról.
Az első tanítási nap a legtöbb iskolában a padokba ültetett diákokról és a tankönyvosztásról szól. A tatai Talentum iskola azonban idén is másképp kezdte a tanévet: a tanulók nem a tantermekbe, hanem a komáromi WF Szabadidőparkba indultak, ahol a rendőrség tartott nekik egész napos, interaktív programot.
Molnár Judit, az iskola tanárnője, az esemény szervezője a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy a Talentum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium minden évben hagyományosan egy tanévkezdő nappal indítja a tanévet.
Rendőrökkel indult az első tanítási nap
– Nem órarend szerinti órákat tartunk, hanem mindig egy külső helyszínt választunk. Voltunk már westernfaluban, római táborban, tavaly például a tatai Kuny Domokos Múzeum állított össze nekünk izgalmas programot. Idén több ötlet is felmerült, végül a rendőrséggel közösen szerveztünk egy biztonságra fókuszáló napot – mesélte az esemény főszervezője a Kemma.hu-nak.
A diákok hat különböző állomáson vettek részt, mindegyik a közlekedésbiztonság és a bűnmegelőzés témájához kapcsolódott.
– Volt KRESZ-oktatás, a kocsi polgárőrök segítségével egy komoly közlekedési pályát is felállítottunk, ahol a gyerekek gokarttal és biciklivel gyakorolhattak. A bűnügyi technikusok ujjlenyomatot vettek a gyerekektől, a nagyobbak pedig a rendőri hivatással ismerkedhettek. Elsősegély-gyakorlat is volt a Police Medic segítségével, valamint rendőrkutyás bemutatót láthattunk, a nyomkövető kutyákat meg is simogathatták a gyerekek. Ebéd után drónbemutató volt, amivel egy iskolafeliratot is próbáltunk kirakni – sorolta a tanárnő.
GALÉRIA: Rendőrnap a komáromi WF strandonFotók: Goletz-Deák Viktória
Jó hangulatban indult az iskola
A program célja nemcsak a tanulás volt, hanem az is, hogy a gyerekek jó hangulatban találkozzanak egymással a nyári szünet után.
– Nagyon jó alkalom ez arra, hogy ne rögtön a padba üljenek be. A kis elsősöknek különösen fontos, hogy az első nap ne feszült legyen, hanem játékos és vidám – tette hozzá Molnár Judit.
Az eseményen az iskola minden diákja részt vett az elsősöktől egészen a tizenkettedikesekig.
– A középiskolásokat vegyes csoportokba osztottuk, hogy a kilencedikesek ismerkedhessenek a felsőbb évesekkel. Az elsősökre külön figyeltünk, nekik lazább, játékos programot állítottunk össze – magyarázta a tanárnő.
Játékos ismerkedés a rendőrséggel
A nap szervezésében a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság több egysége vett részt: a komáromi rendőrkapitányság, illetve a tatai rendőrkapitányság állománya, illetve a Kocsi Polgárőr Egyesület is színesítette a programot.
– Nagy örömünkre szolgál, hogy a Talentum iskola megkeresett minket ezzel a kezdeményezéssel. A diákokhoz így sokkal kötetlenebb, játékos formában tudunk közel kerülni. Sokkal aktívabbak, kérdeznek, érdeklődnek. Bűn- és balesetmegelőzési szempontból ez nagyon eredményes nap volt – mondta Koczur Tímea rendőr főhadnagy.
A rendhagyó tanévkezdő nap végén a gyerekek élményekkel és új ismeretekkel tértek haza. A hagyományos tanévnyitó ünnepséget csak másnap tartották meg, de az biztos: a Talentum iskolában a 2025/26-os tanév vidáman és hasznosan indult.