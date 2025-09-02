Villogó szirénákkal indult a tanév a Talentumban +fotók

Az első tanítási nap a legtöbb iskolában a padokba ültetett diákokról és a tankönyvosztásról szól. A tatai Talentum iskola azonban idén is másképp kezdte a tanévet: a tanulók nem a tantermekbe, hanem a komáromi WF Szabadidőparkba indultak, ahol a rendőrség tartott nekik egész napos, interaktív programot.

A tatai Talentum iskola diákjainak az első tanítási napon a rendőrség szervezett egy különleges napot

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

Molnár Judit, az iskola tanárnője, az esemény szervezője a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy a Talentum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium minden évben hagyományosan egy tanévkezdő nappal indítja a tanévet.

Rendőrökkel indult az első tanítási nap

– Nem órarend szerinti órákat tartunk, hanem mindig egy külső helyszínt választunk. Voltunk már westernfaluban, római táborban, tavaly például a tatai Kuny Domokos Múzeum állított össze nekünk izgalmas programot. Idén több ötlet is felmerült, végül a rendőrséggel közösen szerveztünk egy biztonságra fókuszáló napot – mesélte az esemény főszervezője a Kemma.hu-nak.

A diákok hat különböző állomáson vettek részt, mindegyik a közlekedésbiztonság és a bűnmegelőzés témájához kapcsolódott.

– Volt KRESZ-oktatás, a kocsi polgárőrök segítségével egy komoly közlekedési pályát is felállítottunk, ahol a gyerekek gokarttal és biciklivel gyakorolhattak. A bűnügyi technikusok ujjlenyomatot vettek a gyerekektől, a nagyobbak pedig a rendőri hivatással ismerkedhettek. Elsősegély-gyakorlat is volt a Police Medic segítségével, valamint rendőrkutyás bemutatót láthattunk, a nyomkövető kutyákat meg is simogathatták a gyerekek. Ebéd után drónbemutató volt, amivel egy iskolafeliratot is próbáltunk kirakni – sorolta a tanárnő.