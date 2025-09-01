59 perce
Új suli, új élet: így izgult végig Noel az első napján a Bárdosban +fotók
Reggel még izgatottan indult, délutánra már mosolyogva mesélt az élményekről Hagymási Noel. Az első nap az iskolában mindig izgalmas, most fotókon muttajuk meg az ötödikes fiú első élményeit az új iskolájában.
Reggel még egy kis izgalom, délutánra már mosoly – így telt az első nap az iskolában. Hagymási Noel az ötödik osztályt új iskolában, a tatabányai Bárdos László Gimnáziumban kezdte. Vele tartottunk szeptember 1-jén, hogy megnézzük, milyen érzés új iskolában kezdeni a tanévet.
Az iskolakezdésben talán a koránkelés a legnehezebb, ebben Noel kiskutyája, Becksy vol a legnagyobb cinkosa. Azonban ezuttal nem volt helye a lustálkodásnak. Noel kimosta az álmot a szeméből, felöltözött, megkötötte a nyakkendőt, és bepakolta az iskolatáskát.
Első nap az iskolában
Már az otthoni készülődés közben is érezni lehetett a nagy nap súlyát. A Bárdosban ötödikesként új osztály és új gyerekek várták, de nem teljesen idegen közegbe érkezett, hiszen akadt pár ismerős arc is az osztályban. Általános iskolás osztálytársak, és barátok fogadták Noelt a kapuban. Ez sokat segített abban, hogy az izgalom lassan oldódjon.
Az igazgató ünnepi beszéde és a tanévnyitó után következett a legizgalmasabb rész: az ismerkedés. Noel találkozott az osztályfőnökkel, bemutatkozott a társainak, és átvette a vadonatúj tankönyvcsomagot.
A nap végén még maradt idő egy kis kidobósra az udvaron, ahol már felszabadultan nevetett a többiekkel.
– Az elején izgultam, de most már várom, hogy holnap megint találkozzak a barátaimmal – mondta mosolyogva, miközben már hazafelé készült.
Noelhez hasonlóan több mint 20 ezer diák kezdte meg az új tanévet Komárom-Esztergom vármegye iskoláiban. Az iskolaudvarok ismét megteltek nevetéssel, a tantermek gyerekzsivajjal, a padok pedig a következő hónapokban tanúi lesznek a diákok örömeinek, kihívásainak és apró titkainak.
GALÉRIA: Elindult a 2025/26-os tanév, így telt az első nap az iskolában (Fotók: H.B.)Fotók: Hagymási Bence