Új suli, új élet: így izgult végig Noel az első napján a Bárdosban +fotók

Reggel még egy kis izgalom, délutánra már mosoly – így telt az első nap az iskolában. Hagymási Noel az ötödik osztályt új iskolában, a tatabányai Bárdos László Gimnáziumban kezdte. Vele tartottunk szeptember 1-jén, hogy megnézzük, milyen érzés új iskolában kezdeni a tanévet.

Első nap az iskolában: az első nap kihívása a nyakkendő megkötése volt. Noel az ötödiket már gimnáziumban foltatja. Elkisértük első napjára

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Az iskolakezdésben talán a koránkelés a legnehezebb, ebben Noel kiskutyája, Becksy vol a legnagyobb cinkosa. Azonban ezuttal nem volt helye a lustálkodásnak. Noel kimosta az álmot a szeméből, felöltözött, megkötötte a nyakkendőt, és bepakolta az iskolatáskát.

Első nap az iskolában

Már az otthoni készülődés közben is érezni lehetett a nagy nap súlyát. A Bárdosban ötödikesként új osztály és új gyerekek várták, de nem teljesen idegen közegbe érkezett, hiszen akadt pár ismerős arc is az osztályban. Általános iskolás osztálytársak, és barátok fogadták Noelt a kapuban. Ez sokat segített abban, hogy az izgalom lassan oldódjon.