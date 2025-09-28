szeptember 28., vasárnap

Jubileum

1 órája

ÉLŐ: A 130 éves Mária Valéria hídon találkozik Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnök!

Címkék#Orbán Viktor#hídünnep#Robert Fico#Mária Valéria híd

A 130 éves Mária Valéria hídon találkozik Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnök! Kövesd itt az ünnepi beszédeket!

Kemma.hu

Élőben a hídünnepről! A 130 éves Mária Valéria hídon találkozik Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnök! Kövesd itt az ünnepi beszédeket!

 

