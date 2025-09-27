szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

17°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ellenőrzés

1 órája

A hatóságok nem kegyelmeztek: a nyáron minden harmadik étterem, árus vagy taxis hibázott

Címkék#főszezon#turizmus#probléma#rendezvény

Véget ért a turisztikai főszezon, és a hatóságok közzétették a tapasztalatokat. Az ellenőrzés során minden harmadik vendéglátóhelyen találtak valamilyen szabálytalanságot.

Kemma.hu

Véget ért a nyári főszezon, a hatóságok pedig összegzést készítettek a hónapokon át tartó ellenőrzések eredményeiről. A vizsgálatok a turizmus szempontjából kiemelt helyszíneket érintették: vendéglátóhelyeken, rendezvényeken, fesztiválokon, szórakozóhelyeken és taxiállomásokon is megjelentek a kormányhivatalok munkatársai. A cél az volt, hogy kiszűrjék a jogsértő vagy tisztességtelen szolgáltatásokat, és megelőzzék a vásárlók megtévesztését.

Lawyers,Give,Advice,And,Recommend,Legal,Proposals.,Check,Legal,Documents., ellenőrzés, fogyasztóvédelem
A nyári szezonban több száz vendéglátóhelyen tartottak ellenőrzést a hatóságok, sok esetben jogsértést is megállapítottak
Fotó: ZozerEblola / Forrás: Shutterstock

Minden harmadik vendéglátóhelyen találtak hibát

279 vendéglátóegységet ellenőriztek a szakemberek, és ezek egyharmadánál szabálytalanságokat tártak fel. A leggyakoribb problémák között szerepelt a hitelesítés nélküli mérlegek használata, az árak vagy egységárak hiányos kiírása, és az elektronikus fizetés lehetőségének hiánya. A próbavásárlások során közel 600 esetet vizsgáltak, ezek 14 százalékánál tapasztaltak problémát – írja az nkfk.gov.hu oldala.

Ellenőrzés alatt a taxisok is

A személytaxi-szolgáltatók sem maradtak ki az ellenőrzésekből. A hagyományos vizsgálatok 5%-os hibaarányt mutattak, azonban a próbautas ellenőrzéseknél már 22%-os arányban találtak visszaéléseket. Több sofőr nem adott számlát, vagy nem a hivatalosan meghatározott tarifát alkalmazta. A szabályszegések főleg a frekventált, turisták által látogatott helyszíneken fordultak elő.

Gázszivárgás figyelmeztette a vendéglátókat

Szeptemberben egy székesfehérvári gyorsétteremben történt baleset is rávilágított a vendéglátóhelyek biztonsági kihívásaira. A meghibásodott sütő miatt gáz szivárgott, három fiatalt kellett kórházba vinni. Az éttermet azonnal kiürítették, és ideiglenesen bezárták. A hatóságok még vizsgálják az eset körülményeit.

NAV-ellenőrzések a vármegyében is folytatódnak

A nyári szezon után ősszel sem pihennek a hatóságok: a NAV szeptember 22. és október 3. között hentesüzletekben tart ellenőrzéseket Komárom-Esztergom vármegyében. Vizsgálják a nyugtaadást, a pénztárgépek használatát és az alkalmazottak bejelentését. A fogyasztóvédelem célja, hogy a szolgáltatók átláthatóan és jogszerűen működjenek az év minden szakában.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu