A hatóságok nem kegyelmeztek: a nyáron minden harmadik étterem, árus vagy taxis hibázott

Véget ért a nyári főszezon, a hatóságok pedig összegzést készítettek a hónapokon át tartó ellenőrzések eredményeiről. A vizsgálatok a turizmus szempontjából kiemelt helyszíneket érintették: vendéglátóhelyeken, rendezvényeken, fesztiválokon, szórakozóhelyeken és taxiállomásokon is megjelentek a kormányhivatalok munkatársai. A cél az volt, hogy kiszűrjék a jogsértő vagy tisztességtelen szolgáltatásokat, és megelőzzék a vásárlók megtévesztését.

A nyári szezonban több száz vendéglátóhelyen tartottak ellenőrzést a hatóságok, sok esetben jogsértést is megállapítottak

Fotó: ZozerEblola / Forrás: Shutterstock

Minden harmadik vendéglátóhelyen találtak hibát

279 vendéglátóegységet ellenőriztek a szakemberek, és ezek egyharmadánál szabálytalanságokat tártak fel. A leggyakoribb problémák között szerepelt a hitelesítés nélküli mérlegek használata, az árak vagy egységárak hiányos kiírása, és az elektronikus fizetés lehetőségének hiánya. A próbavásárlások során közel 600 esetet vizsgáltak, ezek 14 százalékánál tapasztaltak problémát – írja az nkfk.gov.hu oldala.

Ellenőrzés alatt a taxisok is

A személytaxi-szolgáltatók sem maradtak ki az ellenőrzésekből. A hagyományos vizsgálatok 5%-os hibaarányt mutattak, azonban a próbautas ellenőrzéseknél már 22%-os arányban találtak visszaéléseket. Több sofőr nem adott számlát, vagy nem a hivatalosan meghatározott tarifát alkalmazta. A szabályszegések főleg a frekventált, turisták által látogatott helyszíneken fordultak elő.

Gázszivárgás figyelmeztette a vendéglátókat

Szeptemberben egy székesfehérvári gyorsétteremben történt baleset is rávilágított a vendéglátóhelyek biztonsági kihívásaira. A meghibásodott sütő miatt gáz szivárgott, három fiatalt kellett kórházba vinni. Az éttermet azonnal kiürítették, és ideiglenesen bezárták. A hatóságok még vizsgálják az eset körülményeit.