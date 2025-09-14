szeptember 14., vasárnap

Helyi közélet

58 perce

Aki egykor lenni akartál

Címkék#életcél#szépséges#boldogság

„Oké, de miért így?,” „miért ezen az áron?”, „miért tartok akkor még mindig itt?” „miért érzem magam mégis rosszul?” – mára csak a kérdések maradtak a nagy tervből? Tetszik neked az a szépséges valaki, aki egykor lenni akartál, most mégis idegenül nézel rá? Hová lett az életcél?

Forgács Bernadett

A színek tükrében megmutatkozik egy lélek valódi, ragyogó önmaga, a lehetőségei és ajándékai. Mennyi ígéretes kezdetet látok, mennyi-mennyi szépséget és jóságot, mennyi nagyszerű tervet és elhatározást! Szívmelengető olvasnom a színek üzeneteiben, hogy a tiszta lélek milyen csodás életcélt tud kitűzni maga elé és megindító látnom, mekkora hittel és erővel, sajátos képességgel felfegyverkezve vág neki a földi útnak! Az útnak, amely elrendelten tartalmazza azokat a próbatételeket, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy a csoda végül valóban megszülessen.

Életcél
Életcél nélkül boldogtalanok vagyunk
 Illusztráció: Medve Zoltán

És legalább ennyire szomorú látni, hogyan hangolódnak el földi útjukon a lelkek ettől a nagyszerű tervtől. Mindenki jónak, szépnek, nemesnek születik. Jobbá akarja tenni önmagát és vele a világot. Hozza magával ehhez a képességeket. Aztán valahogy a sok jó és szépség elveszik valahol útközben és a színek tükrében ugyan megjelenik mindaz, amit elterveztél, de sokszor fel sem ismered már, hogy a tiéd. Tetszik neked az a szépséges valaki, aki egykor lenni akartál, most mégis idegenül nézel rá. Hiszed is, meg nem is, hogy a sok mindent, ami az életúton történt veled, te magad tervezted el így.

Mára csak kérdéseid maradtak a nagy tervből: „oké, de miért így?,” „miért ezen az áron?”, „miért tartok akkor még mindig itt?” „miért érzem magam mégis rosszul?” És lehetne még sorolni.

Életcél nélkül boldogtalanok vagyunk

Pedig a válaszok ott vannak előtted: a tükör ugyanazt mutatja. Ugyanazt a lehetőségekkel teli, jóra és szépre vágyó valakit, aki valaha lenni akartál. De ha most a ragyogó színek fonákját látod, akkor mindannak, amit elterveztél, pontosan az ellenkezőjét manifesztáltad földi életedbe. Az életcélod nélkül nem leszel boldog.

Ez a felismerés az önismereti út kezdő lépése. 

