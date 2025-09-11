szeptember 11., csütörtök

Trükkös megoldás az Auchantól: így lesz kétszer annyi a nyugdíjas utalványból

Sokan még csak most kapják kézhez a 30 ezer forintos támogatást, de már most érdemes átgondolni, hol és hogyan költjük el. Az élelmiszer-utalvány az Auchanban akár a dupláját is érheti.

Kemma.hu

Szeptember eleje óta sorra érkeznek az állami élelmiszer-utalványok az idősekhez: a 30 ezer forintos támogatás komoly segítség lehet a mindennapi bevásárlásnál. Az Auchan most egy olyan lehetőséggel állt elő, amellyel akár a dupláját is ki lehet hozni ebből az összegből – mindössze egy kis tudatosságra van szükség.

Daily Life in Gdansk Kokoszki, Poland, auchan, élelmiszer-utalvány
Az Auchanban okos vásárlással megduplázhatják a nyugdíjasok az élelmiszer-utalvány értékét
Fotó: NurPhoto / Forrás:  Getty Images

Mire figyeljünk az élelmiszer-utalvány beváltásakor?

Aki a támogatást az Auchanban költi el, és rendelkezik Bizalomkártyával, az minden utalványos vásárlás után a végösszeg 10%-át visszakapja Bizalompont formájában – maximum 3 000 forintig. Ha valaki nem egy összegben költi el a 30 ezer forintot, hanem tíz kisebb vásárlásra bontja, akkor akár ugyanennyi értékben gyűjthet pontokat, amelyeket később szintén le tud vásárolni. Így az őszi és karácsonyi időszakban a támogatásból akár 60 ezer forint is „kijöhet”.

Nem névre szóló, de szabályhoz kötött

Az utalványokat nemcsak nyugdíjasok, hanem más ellátásban részesülők is megkapják, például fogyatékossággal élők. Fontos tudni, hogy az utalvány nem névre szóló, bárki felhasználhatja, viszont csak hideg élelmiszerre váltható be, és pénz nem jár vissza belőle. Az Auchan akciója november 30-ig tart, az utalványokat pedig december 31-ig lehet felhasználni – érdemes tehát időben, okosan tervezni a bevásárlásokat.

Ezekben a cikkeinkben részleteztük az utalvánnyal kapcsolatos tudnivalókat.

 

