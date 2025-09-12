Elektromos roller: divat vagy életveszély? Rekordszámú baleset a megyében

Több mint a duplájára nőtt az elektromos rollerrel történt balesetek száma Komárom-Esztergom vármegyében a rendőrség tájékoztatása szerint. Közben a budapesti Bethesda Gyermekkórházban csak idén több száz gyereket láttak már el a veszélyes kétkerekű miatt.

Az elektromos roller Komárom-Esztergomban is több munkát adott az orvosoknak, hiszen a balesetek száma az elmúlt évben több mint a duplájára nőtt.

Fotó: Reshetnikov_art / Forrás: Shutterstock

Egyre többen hívják fel a figyelmet az elektromos roller veszélyeire. Most a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság válaszából kiderült, hogy megyénkben is egyre gyakoribb a nagy sebességre képes, kétkerekű járművet is érintő baleset.

Egyre veszélyesebb az elektromos roller

– Míg 2024 első nyolc hónapjában kilenc személyi sérüléssel járó esetet regisztráltak, addig 2025. január 1. és augusztus 31. között már 18 baleset történt – derül ki a rendőrség összesítéséből.

A számok mögé nézve talán még megdöbbentőbb az, hogy a legtöbb esetnél nem is volt másik jármű a balesetben.

– 12 rolleres saját hibájából sérült meg, mert nem megfelelő sebességet választott, figyelmen kívül hagyta az útburkolat állapotát, vagy egyszerűen a jármű sajátosságaihoz mérten rosszul ítélte meg a helyzetet. Ezek mind vezetéstechnikai hibára vezethetők vissza. Négyen ittasan szálltak rollerre, ami tovább növelte a kockázatot – tették hozzá.