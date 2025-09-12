szeptember 12., péntek

Veszély

1 órája

Elektromos roller: divat vagy életveszély? Rekordszámú baleset a megyében

Címkék#orvosoknak baleset#kockázat#jármű#figyelem#kerékpár#állapot#elektromos roller#gyermek

Egyre több sérült kerül a kórházba a kétkerekű divathullám árnyoldala miatt. Az elektromos roller Komárom-Esztergomban is több munkát adott az orvosoknak, hiszen a balesetek száma az elmúlt évben több mint a duplájára nőtt.

Goletz-DeáK Viktória

Több mint a duplájára nőtt az elektromos rollerrel történt balesetek száma Komárom-Esztergom vármegyében a rendőrség tájékoztatása szerint. Közben a budapesti Bethesda Gyermekkórházban csak idén több száz gyereket láttak már el a veszélyes kétkerekű miatt. 

Egyre több sérült kerül a kórházba a kétkerekű divathullám árnyoldala miatt. Az elektromos roller Komárom-Esztergomban is több munkát adott az orvosoknak, hiszen a balesetek száma az elmúlt évben több mint a duplájára nőtt.
Az elektromos roller Komárom-Esztergomban is több munkát adott az orvosoknak, hiszen a balesetek száma az elmúlt évben több mint a duplájára nőtt.
Fotó: Reshetnikov_art / Forrás:  Shutterstock

Egyre többen hívják fel a figyelmet az elektromos roller veszélyeire. Most a  Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság válaszából kiderült, hogy megyénkben is egyre gyakoribb a nagy sebességre képes, kétkerekű járművet is érintő baleset. 

Egyre veszélyesebb az elektromos roller

– Míg 2024 első nyolc hónapjában kilenc személyi sérüléssel járó esetet regisztráltak, addig 2025. január 1. és augusztus 31. között már 18 baleset történt – derül ki a rendőrség összesítéséből.

A számok mögé nézve talán még megdöbbentőbb az, hogy a legtöbb esetnél nem is volt másik jármű a balesetben. 

– 12 rolleres saját hibájából sérült meg, mert nem megfelelő sebességet választott, figyelmen kívül hagyta az útburkolat állapotát, vagy egyszerűen a jármű sajátosságaihoz mérten rosszul ítélte meg a helyzetet. Ezek mind vezetéstechnikai hibára vezethetők vissza. Négyen ittasan szálltak rollerre, ami tovább növelte a kockázatot – tették hozzá.

Más szabálytalanságok is hozzájárultak a balesetekhez: négy alkalommal elsőbbségadás elmulasztása, két esetben pedig járdán, gyalogos kikerülése közben a nem megfelelő oldaltávolság okozott sérülést. Ugyanakkor háromszor a rolleres volt a vétlen fél, amikor más jármű nem adta meg neki az elsőbbséget.

– Sajnos a tatai rendőrkapitányság illetékességi területén is volt már olyan eset, amikor a rolleres egyedül esett el, és súlyos sérüléseket szenvedett – mondta el a Kemma.hu kérdésére Koczur Tímea rendőr főhadnagy. – Pontosan ettől szeretnénk megóvni az iskolába közlekedő gyerekeket – tette hozzá.

Több száz gyerek a sérültek között

Az aggasztó trendet országos adatok is alátámasztják. A budapesti Bethesda Gyermekkórházban mindössze hét hónap alatt 202 gyermeket kellett ellátni elektromos rolleres sérülések miatt. A tapasztalatok szerint előfordul, hogy egyetlen ügyelet alatt 5–6 gyerek is bekerül a kórházba komoly sérülésekkel. Az esetek közel ötöde fejsérüléssel végződött, és 11 gyermek állapota súlyosnak vagy életveszélyesnek bizonyult.

A gyermekkórház szakemberei nyomatékosan kérik a szülőket, hogy beszéljenek gyermekeikkel a kockázatokról, és tartsák szem előtt a legfontosabb szabályokat:

  • a bukósisak használata ne legyen opcionális, hanem kötelező,
  • két keréken soha ne hajtsanak túl gyorsan,
  • ha lehetséges, válasszák inkább a kerékpárt az elektromos roller helyett.

Az üzenet világos: a sisak nem dísz, a roller pedig nem játék.

