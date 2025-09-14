TOP5 látnivaló: ezek az eldugott helyek Magyarországon csak arra várnak, hogy felfedezd őket

Ha szeretnéd elkerülni a tömeget, ha vonzanak az eldugott helyek Magyarországon, azok, ahol a csend, a természet közelsége és a rejtett szépségek varázsa egyaránt jelen van, érdemes tovább olvasnod. A Komárom-Esztergom vármegye titkos szegletei különleges élményeket rejtenek: egy erdei séta során kristálytiszta források mellett pihenhetsz, lombkoronák között sétálhatsz, kilátókból csodálhatod a hegyek panorámáját, vagy éppen régi víztornyok történelmi hangulatát fedezheted fel.

Eldugott helyek Magyarországon is várnak, hogy felfedezd őket. Mi most ötöt mutatunk

Fotó: Varga Panna

Eldugott helyek Magyarországon: fókuszban Komárom-Esztergom vármegye

A megye titkos helyei különleges élményt nyújtanak mind a természet, mind a történelem iránt érdeklődőknek. Akár egy nyugodt erdei sétát, akár izgalmas panorámát keresünk, ezek a kirándulóhelyek újabb és újabb titkokat tárnak fel a látogatók előtt. TOP5 látnivalót mutatunk most, amelyet érdemes felfedezni.

János-forrás - a természet hűsítő ölelése

Tatabánya közelében, a Kő-hegy oldalában bújik meg a János-forrás, amely kristálytiszta vizével és csendes erdős környezetével nyújt menedéket a természet szerelmeseinek. A forráshoz jól kiépített túraút vezet, a környéken pihenőhelyek és akár kisebb tűzrakóhelyek is találhatók, így ideális pont egy nyugodt erdei sétához. És ha erre jártok, az éppen felújítás alatt lévő Turult se hagyjátok ki.

Forrás: Shutterstock

Tardosi lombkorona tanösvény - séta a fák koronájában

A Gerecse Tájvédelmi Körzetben, Tardos és Süttő között található a tardosi lombkorona tanösvény egyedülálló élményt kínál: a látogatók a fák koronájában sétálhatnak. Az ösvény hossza 105 méter, legnagyobb magassága pedig 11 méter a talajszinttől. A horganyzott fémszerkezet és a tölgyfából készült járófelület biztonságos és látványos sétát biztosít.

A tardosi lombkorona tanösvényen a fák között andaloghatsz

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Ha pedig már idáig eljöttünk, a közeli Malomvölgyet se hagyjuk ki, és csodáljuk meg a marsi tájat, a vörösmárvány vidékét is!