TOP5 látnivaló: ezek az eldugott helyek Magyarországon csak arra várnak, hogy felfedezd őket
Komárom-Esztergom vármegye nemcsak gazdag történelmi emlékekben, hanem olyan kevésbé ismert, eldugott helyekben is bővelkedik, amelyek felfedezésre várnak. Ezek a rejtett kincsek ideálisak egy hétvégi kiránduláshoz, ahol a természet nyugalma és a történelem izgalma találkozik.Íme TOP5 látnivaló, amit fel kell fedeznek, ha érdekelnek az eldugott helyek Magyarországon!
Ha szeretnéd elkerülni a tömeget, ha vonzanak az eldugott helyek Magyarországon, azok, ahol a csend, a természet közelsége és a rejtett szépségek varázsa egyaránt jelen van, érdemes tovább olvasnod. A Komárom-Esztergom vármegye titkos szegletei különleges élményeket rejtenek: egy erdei séta során kristálytiszta források mellett pihenhetsz, lombkoronák között sétálhatsz, kilátókból csodálhatod a hegyek panorámáját, vagy éppen régi víztornyok történelmi hangulatát fedezheted fel.
Eldugott helyek Magyarországon: fókuszban Komárom-Esztergom vármegye
A megye titkos helyei különleges élményt nyújtanak mind a természet, mind a történelem iránt érdeklődőknek. Akár egy nyugodt erdei sétát, akár izgalmas panorámát keresünk, ezek a kirándulóhelyek újabb és újabb titkokat tárnak fel a látogatók előtt. TOP5 látnivalót mutatunk most, amelyet érdemes felfedezni.
János-forrás - a természet hűsítő ölelése
Tatabánya közelében, a Kő-hegy oldalában bújik meg a János-forrás, amely kristálytiszta vizével és csendes erdős környezetével nyújt menedéket a természet szerelmeseinek. A forráshoz jól kiépített túraút vezet, a környéken pihenőhelyek és akár kisebb tűzrakóhelyek is találhatók, így ideális pont egy nyugodt erdei sétához. És ha erre jártok, az éppen felújítás alatt lévő Turult se hagyjátok ki.
Tardosi lombkorona tanösvény - séta a fák koronájában
A Gerecse Tájvédelmi Körzetben, Tardos és Süttő között található a tardosi lombkorona tanösvény egyedülálló élményt kínál: a látogatók a fák koronájában sétálhatnak. Az ösvény hossza 105 méter, legnagyobb magassága pedig 11 méter a talajszinttől. A horganyzott fémszerkezet és a tölgyfából készült járófelület biztonságos és látványos sétát biztosít.
Ha pedig már idáig eljöttünk, a közeli Malomvölgyet se hagyjuk ki, és csodáljuk meg a marsi tájat, a vörösmárvány vidékét is!
GALÉRIA: Lenyűgöző látványt nyújt a tardosi Malomvölgy (Fotók: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
Kistrézsi kilátó - meseszép panoráma a Gerecsére
A Kistrézsi kilátó a Gerecse hegységben található, és lélegzetelállító panorámát kínál a környező tájra. A kilátóhoz vezető túraútvonalak változatosak, így mindenki megtalálhatja a számára ideális sétát. Tavasszal és ősszel különösen érdemes felkeresni, amikor a természet színei a legélénkebbek, és a kilátás igazán lenyűgöző.
Táti víztorony - a múlt öröksége
A Táti víztorony 1932-ben épült, és az egykor működő helyi vízmű ellátását szolgálta. A monolit vasbeton szerkezet 100 m³-es víztartállyal rendelkezik. Bár ma már nem működik, a torony külső homlokzatán még mindig látható a vízszintmérő, és építészeti értéke miatt érdemes felkeresni.
A torony a környék csendes, családi házas övezetének központjában áll.
Bánhidai víztorony – a város sziluettjének őre
Tatabánya Bánhida városrészében áll a szintén 1932-ben épített víztorony. Ez a monolit vasbeton torony 100 m³-es víztartállyal rendelkezett, és a környék vízellátását szolgálta. Bár ma már nem üzemel, a torony markáns sziluettjével a város történelmi hangulatát idézi, és kiváló fotóhelyszín azok számára, akik szeretik a városi panorámát és az ipari örökséget.
