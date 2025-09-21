1 órája
Egy vízparti kisház, ahol a kilátás többet ér, mint a négyzetméter
Tatabányán, a Ceni-tó partján kínál egyedi hangulatot ez a víz fölé épült kis ház. Az eladó ingatlan leginkább a horgászat és a természet csendjét kedvelők számára lehet vonzó alternatíva.
A tatabányai Ceni-tó partján található ez az eladó ingatlan, amelyet leginkább a horgászat szerelmesei és a természetkedvelők tudnak igazán értékelni. A nyugalmat árasztó környezet és a közvetlen vízkapcsolat különleges hangulatot biztosít – még akkor is, ha nem minden a kényelemről szól.
Téliesített kisház a tó fölött
A könnyűszerkezetes épület 20,91 m² alapterületű, egy légterű, és egy 20 m²-es terasszal, valamint egy különálló tárolóval egészül ki. Az épület szigetelt, a nyílászárók korszerű hőszigetelt típusúak. A fűtés hűtő-fűtő klímával megoldott, de vezetékes víz nincs bevezetve – olvasható az ingatlanbazar.hu oldalán.
Eladó ingatlan nem csak nyárra
Bár sokan csak nyaralónak gondolnák, ez a kis stég akár egész évben használható – feltéve, hogy valaki nem bánja a kompromisszumokat. A tó az 1930-as években jött létre az Által-ér felduzzasztásával, és máig kedvelt horgászhely. A halállomány kifejezetten gazdag, többek között ponty, csuka, süllő, harcsa és tokhal is megtalálható benne.
Csak horgászegyesületi tagoknak
A stég kizárólag horgászegyesületi tagsággal használható, így ez az ingatlan inkább azoknak jelenthet vonzó lehetőséget, akik a vízparti életérzést keresik, nem pedig a városi kényelmet.
