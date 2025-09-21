Egy vízparti kisház, ahol a kilátás többet ér, mint a négyzetméter

A tatabányai Ceni-tó partján található ez az eladó ingatlan, amelyet leginkább a horgászat szerelmesei és a természetkedvelők tudnak igazán értékelni. A nyugalmat árasztó környezet és a közvetlen vízkapcsolat különleges hangulatot biztosít – még akkor is, ha nem minden a kényelemről szól.

Ez az eladó ingatlan a Ceni-tónál található

Forrás: Ingatlanbazár

Téliesített kisház a tó fölött

A könnyűszerkezetes épület 20,91 m² alapterületű, egy légterű, és egy 20 m²-es terasszal, valamint egy különálló tárolóval egészül ki. Az épület szigetelt, a nyílászárók korszerű hőszigetelt típusúak. A fűtés hűtő-fűtő klímával megoldott, de vezetékes víz nincs bevezetve – olvasható az ingatlanbazar.hu oldalán.