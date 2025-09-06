Ez a ház kisebb egy garzonnál, mégis mindene megvan

Ez Tata jelenleg legkisebb eladó ingatlana

A ház alapterülete mindössze 37 négyzetméter, a hozzá tartozó telek viszont 360 négyzetméteres, így bőven kínál lehetőséget kertészkedésre vagy szabadtéri pihenésre is. Az ingatlan fából épült az 1970-es években, majd 2015-ben egy külön szobával bővítették, amely 9,3 négyzetméterrel növelte a lakóteret.

Teljesen felszerelt, téliesített otthon

A házban két szoba, étkező, konyha és fürdőszoba található. A burkolatok vegyesek: laminált padló, linóleum és járólap is előfordul a különböző helyiségekben. Az épület 10 centiméteres szigetelést kapott, a nyílászárók fa anyagúak. A fűtés elektromos, NordArt típusú fűtőpanellel megoldott, a főbb rendszerek szintén villannyal működnek. A telken belül található gázcsonk is.