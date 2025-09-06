szeptember 6., szombat

Eladó ingatlan

32 perce

Ez a ház kisebb egy garzonnál, mégis mindene megvan

Címkék#városrész#Tata Remeteség#garzon#otthon

Nem mindennapi méretekkel hirdetnek egy házat Tatán. Az eladó ingatlan a város egyik legkisebb lakóépülete, mégis rendelkezik mindennel, ami a hétköznapokhoz kell.

Kemma.hu

Tata Remeteség városrészében kínálnak eladásra egy kisméretű, de teljesen lakható házat, amely alapterülete alapján jelenleg a legkisebb eladó ingatlannak számít a városban.

ez Tata legkisebb eladó ingatlana
Ez az eladó ingatlan Tata egyik legkisebb alapterületű háza, mégis teljes értékű otthont kínál saját telekkel
Forrás: ingatlanbazar.hu

Ez Tata jelenleg legkisebb eladó ingatlana

A ház alapterülete mindössze 37 négyzetméter, a hozzá tartozó telek viszont 360 négyzetméteres, így bőven kínál lehetőséget kertészkedésre vagy szabadtéri pihenésre is. Az ingatlan fából épült az 1970-es években, majd 2015-ben egy külön szobával bővítették, amely 9,3 négyzetméterrel növelte a lakóteret.

Teljesen felszerelt, téliesített otthon

A házban két szoba, étkező, konyha és fürdőszoba található. A burkolatok vegyesek: laminált padló, linóleum és járólap is előfordul a különböző helyiségekben. Az épület 10 centiméteres szigetelést kapott, a nyílászárók fa anyagúak. A fűtés elektromos, NordArt típusú fűtőpanellel megoldott, a főbb rendszerek szintén villannyal működnek. A telken belül található gázcsonk is.

ez Tata legkisebb eladó ingatlana
Az eladó ingatlan mindössze 37 négyzetméteres
Forrás: ingatlanbazar.hu

Nyugodt környék, jó megközelíthetőség

Az ingatlan Tata üdülőövezetében, csendes, rendezett utcában helyezkedik el, ahol több új vagy felújított ház is található. A környék lakott, így a ház egész évben lakható. A városközpont mintegy 3 kilométerre fekszik, a legközelebbi buszmegálló pedig körülbelül 4 perc sétával elérhető. Az M1-es autópálya autóval alig 2 percnyire van.

További részletekért és a fotókért látogassatok el az ingatlanbazar.hu oldalára.

GALÉRIA: ez Tata legkisebb eladó ingatlana

 

