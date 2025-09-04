Eladó Komárom legkisebb lakása: apró, de minden benne van, amire szükség lehet +fotók

Komárom szívében, egy négyemeletes társasház legfelső szintjén található a város jelenleg legkisebb eladó ingatlana, egy lakás, amely 27 négyzetméteres alapterületével első pillantásra aprónak tűnik, ám a modern kialakításnak és a galériás megoldásnak köszönhetően mégis tágas érzetet kelt.

Ez az eladó ingatlan apró, de minden benne van, amire szükség lehet

Forrás: ingatlanbazar.hu

Az eladó ingatlan részletei

A társasház komoly felújításokon esett át: szigetelése megtörtént, a lépcsőház is megújult, így nemcsak a lakás, hanem az egész környezet rendezett képet mutat. A lakáson belül a teljes infrastruktúra korszerűsítve lett – a villany- és vízvezetékek, valamint a nyílászárók egyaránt cserélve lettek. A belső tér egyedi tervezésű, beépített bútorokkal és szekrényekkel, amelyek a lehető legpraktikusabban hasznosítják a kis alapterületet.