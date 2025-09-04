11 perce
Eladó Komárom legkisebb lakása: apró, de minden benne van, amire szükség lehet +fotók
Egy teljeskörűen felújított, modern és világos, 27 négyzetméteres galériás lakás vált eladóvá Komárom központjában. Ez az eladó ingatlan, vagy inkébb minigarzon nemcsak a város legkisebb kínálatában szereplő lakása, de igazi különlegesség is a piacon.
Komárom szívében, egy négyemeletes társasház legfelső szintjén található a város jelenleg legkisebb eladó ingatlana, egy lakás, amely 27 négyzetméteres alapterületével első pillantásra aprónak tűnik, ám a modern kialakításnak és a galériás megoldásnak köszönhetően mégis tágas érzetet kelt.
Az eladó ingatlan részletei
A társasház komoly felújításokon esett át: szigetelése megtörtént, a lépcsőház is megújult, így nemcsak a lakás, hanem az egész környezet rendezett képet mutat. A lakáson belül a teljes infrastruktúra korszerűsítve lett – a villany- és vízvezetékek, valamint a nyílászárók egyaránt cserélve lettek. A belső tér egyedi tervezésű, beépített bútorokkal és szekrényekkel, amelyek a lehető legpraktikusabban hasznosítják a kis alapterületet.
Ez a változás minden első lakásvásárlót érint – így alakulnak a kedvezményes hitelekOtthon Start: könnyítés és szigor egy új rendeletben.
A lakás egy szobából, konyhából, fürdőszobából és egy kis előszobából áll, a galériás kialakítás pedig extra funkciót ad a mindennapi használatnak. A beépített bútorok és gépek az ingatlanban maradnak, a többi berendezésről pedig megegyezés szerint lehet dönteni. A kényelmet központi fűtés egyedi mérővel biztosítja, az energiaköltségek így kontrollálhatók.
Az ingatlanhoz tartozik egy kb. 4 négyzetméteres, világos, ablakos pincehelyiség is, amely extra tárolóként használható. Parkolásra a ház mögött ingyenesen van lehetőség, ami belvárosi elhelyezkedés mellett ritka előny.
Nem a négyzetméter a lényeg: ebben a házban minden megvan, ami kell
A környék infrastruktúrája elsőrangú: néhány perc sétával boltok, gyógyszertár, drogéria elérhető, a közeli zöldterületek pedig kikapcsolódási lehetőséget kínálnak. A kulturális programok kedvelői is jól járnak, hiszen Komárom központi eseményei gyorsan megközelíthetők. Ingázók számára az M1-es autópálya és az 1-es vasútvonal közelsége teszi különösen vonzóvá.
Ez a 27 négyzetméteres lakás nemcsak saját otthonként lehet ideális választás, hanem befektetésként is ígéretes, hiszen a kis méret, a központi elhelyezkedés és a modern kialakítás könnyen bérbeadhatóvá teszi.
További részletekért és a fotókért látogassatok el az ingatlanbazar.hu oldalára.