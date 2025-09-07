Álomotthon eladó közel a Dunához: nagy kert, veranda, melléképület, minden megtalálható +fotók

A masszív, téglaépítésű komáromi eladó családi ház nettó 253 négyzetméteres lakóterülettel rendelkezik, és szuterénből, földszintből, valamint tetőtérből áll. A földszinten egy világos nappali, konyha-étkező, hálószoba, fürdőszoba, külön WC, kazánház és előtér található, míg a tetőtérben két tágas szoba, gardróbok és közlekedő kapott helyet. A szuterénben tárolók és tüzelőtároló szolgálják a praktikumot. Az otthon fűtését gázkonvektor és cserépkályha biztosítja, a házhoz pedig fedett veranda és udvari parkoló is tartozik.

Álmaid otthona lehet ez az eladó családi ház

Forrás: ingatlanbazar.hu

Minden megtalálható ebben az eladó családi házban

Külön értéket jelent a telek hátsó részén található, 29 négyzetméteres melléképület, amely korábban ékszerész műhelyként működött, és saját közműórákkal, gázkonvektoros fűtéssel felszerelt – így akár önálló vállalkozás céljára is használható. Az ingatlan nyugodt, rendezett utcában fekszik, mindössze pár száz méterre a Duna-parttól és a természetközeli Postaréttől. A buszmegálló 400 méterre található, Komárom központja pedig gyorsan elérhető.

Az ingatlan irányára: 90,5 millió forint. A további részletekért, illetve a képekért látogassatok el az ingatlanbazar.hu oldalára.