5 tuti megoldás a rágcsálók ellen: ez az egyszerű házi egérfogó mindent visz

Az őszi hűvös beköszöntével sokan tapasztalják, hogy szokatlan neszek hallatszanak a padlásról, a falak mögül vagy a kamrából. Ilyenkor az egér is a vendégünk lehet, és előkerülhet az egércsapda is, hiszen a természetben nehezebben találnak élelmet és biztonságos menedéket. Fontos azonban tudni, hogy ezek a kis rágcsálók nem rosszindulatból keresik fel otthonainkat.

Az erdei egér egy kis ügyességgel elkapható

Fotó: Petrovics Milán

Egércsapda helyett próbáld ki a természetes módszereket

A házakba jutott egyedeknél gyakori a keserű szag, a vezetékek, szigetelések rongálása vagy az élelemhez való hozzáférés miatti kártétel, de ezen túl is van kockázat (pl. ürülék miatt higiéniai aggályok).

A legerősebb szövetségesünk az illatok világa. Az egerek érzékeny szaglása nem tűri a borsmenta vagy az almaecet erős aromáját, így sokan sikerrel alkalmaznak ezekből készült illóolajokat vagy oldatokat az ajtók, ablakok, kamrák környékén.

Másrészt a fizikai akadályok kiépítése is kulcsfontosságú.

Nyílások, kis rések, réseken keresztül bejutásra szolgáló utak, amelyeket acélgyapottal, tömítőanyaggal vagy más sűrű, rágásbiztos anyaggal lezárhatunk. Ha például a falnál vagy padláson találunk egérürüléket vagy látható rést, oda érdemes ezekkel a megoldásokkal dolgozni.

Házi kedvenc – például egy macska – is sokszor elriasztó hatású lehet, hiszen az illatuk, mozdulataik fennálló jelenléte az egereknek jelzi, hogy nem biztonságos a hely. Ezt természetes védekezésként érdemes figyelembe venni, de nem szabad erőszakos vagy állatkínzó módszerekhez folyamodni.

Rend a lelke mindennek

Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a ház rendben tartása is sokat számít. A morzsák, kiborult állateledel vagy nyitva hagyott liszteszsák mind-mind csábítja az egereket, így a rendszeres takarítás és az élelmiszerek zárt tárolása kulcskérdés.

Az egyik leghumánusabb megoldás az élvefogó csapda, amely csalit használva csalja magába az egeret, majd módszertől függően bezárja úgy, hogy nem esik bántódása. A csapdába került állatot aztán biztonságos távolságban szabadon lehet engedni, egy erdőszélen vagy mezőn.