szeptember 20., szombat

Friderika névnap

28°
+27
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Káros szenvedély

2 órája

E-cigaretta miatt műtüdős kezelést kapott a fiatal- az orvos kitálalt az cigiről

Címkék#e-cigaretta#Elf Bar#POCO#dohányzás

Menő, jól néz ki, nem káros az egészségre, egészségesebb, mint a sima cigi - ezek mind az e-cigarettáról hallható közhelyek. A gyerekorvossal igyekeztünk lerántani a leplet az e-cigaretta valós hatásairól.

Feleki Marietta

A fiatalkori dohányzás és e-cigaretta szívásának hatásairól, pszichológiájáról beszélgettünk dr. Bense Tamás háziorvossal. A téma nem is olyan egyszerű, hiszen a piacon ma már nem csak nikotinos termékekhez juthatnak hozzá - persze illegálisan - a 18 év alattiak. Ám ezek a termékek sem biztos, hogy egészségesebbek a nikotinos verzióknál. A témát orvosi szemmel igyekeztünk körbejárni.

E-cigaretta
E-cigaretta sem veszélytelenebb, mint a sima

Menő az e-cigaretta - de nem kevésbé káros, mint a hagyományos cigaretta

Magyarországon a dohánytermékek, e-cigaretták árusítása 18 év alattiaknak tilos. A termékek csak a Nemzeti Dohányboltban kaphatóak, ahová 18 év alattiak nem mehetnek be. E-cigarettából ízesített verzió nem forgalmazható a magyar boltokban. Emellett van olyan termék, amely illegális: ilyen az egyszer használatos Elf Bar és a Poco.

Mégis: fiatalok százai jutnak hozzá és szívják a különböző, nikotinos vagy nikotinmentes, fehér gőzt eresztő szerkentyűket. Bár azt gondolnánk,hogy a kátrány és mindenféle nehézfémet nemtartalmazó eszközegészségesebbek, a háziorvos nem nyugtatott meg bennünket. 

– Két kamaszgyerek édesapjaként számomra is kiemelten fontosnak tartom beszélni a fiatalkori dohányzásról. Orvosként pedig nem csak hogy adhatok, hanem kell is adnom tanácsot a fiataloknak a témában. Ha az ember megnézi az e-cigaretta gyártóknak az oldalát nagyon csábítónak hangzik, olyan kijelentéseket tesznek, hogy segíti a dohányzásról való leszokást, nem káros az egészségre. Ám az e-cigaretták körülbelül tíz éve terjedtek el a piacon, így hosszútávú kutatás nem áll rendelkezésre ezek hatásairól – fogalmazott Bense Tamás.

Mint hozzátette: bár a nikotinmentes verzióban nincs a függőséget okozó vegyület, ám az egyéb összeevőkről nincs hosszútávú adat, hogy mit okoznak belélegezve. Ezek az anyagok, mint a glicerin, porlasztott formában jut a tüdőbe. Nem tudjuk, hosszú távon mit okoznak, fogalmazott az orvos.

Olyan, mint az energiaital

A háziorvos az energiaitalokkal hozta párhuzamba a dizájnos e-cigit: az energiaital is jópofa, színes, illatos termék, a fiatalok emiatt rápörögnek és azt gondolják, hogy nem is káros az egészségre. Szinte üdítőként fogyasztják. 

Mint korábban megírtuk, a magas koffeintartalom okozza a legtöbb hosszútávú problémát az energiaitalokkal kapcsolatban. Épp ezért a magyar kormány idén be is tiltotta a bizonyos koffeintartalmú energiaitalok forgalmazását a 18 év alattiaknak. 

Az e-cigiről is ez a képzet él a fejükben: nem lesz büdös a haj, a ruha és a száj és még menő is. Ám a hosszútávú hatásáról már nem vesznek tudomást.

Bár hazánkban tiltott az ízesített e-cigaretta forgalmazása, ám van olyan ország, ahonnan ezt sokan beszerzik, szívják - így a fiatalok is találkozhatnak vele. A különböző, a gyümölcsöstől a donald rágó ízig mindenféle variáció pedig jópofa számukra- ám a hatásairól már nem vesznek tudomást, pláne a nikotintartalmú verzióknál.

A háziorvos rámutatott: a dizájn, a (hazánkban egyébként illegális) ízesítés mind arra is ösztönöz, hogy túlhasználja ezt a felhasználó. Nikotinos e-cigi esetében megnő a nikotinbevitel mennyisége is, ezáltal a függőség kialakulása, de akár a túladagolás veszélye is

Nikotinmérgezés

hányinger,hányás, hasfájás izzadás, vérnyomás emelkedés, pulzusemelkedés, fejfájás, görcs, mozgáskoordinációs zavarok, későbbi fázisban csökken a vérnyomás, pulzus, izomgyengeség, és halál. Ez extrém mennyiségnél fordul elő, de sima mérgezés miatt volt már a Heim Pál Gyermekkórházban gyerek. 

Aki nincs hozzászokva a nikotinfogyasztáshoz, az könnyebben rosszul lesz.

Túladagolás veszélye fenyegetheti a fiatal szervezetet

Egy gyerek szervezetére a nikotin hosszútávú hatása egyértelműen káros. A szívre, az idegrendszerre hosszú- és rövidtávon is káros lehet. A fejlődő szervezetnek a folyamatos "pörgés" nem tesz jót, ahogy az sem, ha emiatt nem eszik rendesen.

Van, aki hagyományos dohányterméket is és e-cigit is szív - tette hozzá a háziorvos, amely fokozza a nikotinfüggőséget és az egészségre káros anyagok bevitelét, hiszen a hagyományos cigivel az égéstermék is a gyerek szervezetébe kerül.

– Az él a köztudatban, hogy a nikotin megnyugtat, de ez nem igaz, mert serkent: például fokozza az adrenalint. Ez éhségcsökkenést eredményez. Ha megvonják, nyugtalanság feszültség, fokozott étvágy jelentkezhet. Aki rágyújt és megnyugszik, az a nikotinhiány pótlásával jelentkező nyugalom érzése miatt gondolja, hogy nyugtató hatása van. -részletezte az orvos.

Műtüdővel kellet kezelni a fiút, aki sokat dohányzott

Az orvos felhívta a figyelmet egy extrém esetre is. Tavaly műtüdőre került egy 16 éves kamasz a Heim Pál Gyermekkórházban, mert túl sok e-cigit szívott. A fiatal egy illegális terméket szívott egyfolytában, írta a Ripost akkor.

Egyébként kimutatták, hogy bizonyos vegyület, mint a diacetil hosszan tartó használata hegesen gyógyuló gyulladást okoznak a tüdőben (bronchiolitis obliterans), mely a tüdő tartós károsodását,a popcorn tüdőt okozza. A tüdőközpont.hu szerint az ízesítette-cigik tartalmazhatnak olyan vegyületeket, amely ezt a bajt okozza a tüdőben.

Bense doktor továbbá arra is felhívta a figyelmet: az e-cigarettákon nincs feltüntetve a nikotintartalom. Pontosabban csak a csomagoláson található, így a fiatalok nem is tudják, hogy a kezükben levő eszközzel mennyi nikotint visznek be a szervezetükbe. 

Egyébként ez már a sima dohánytermékeken sincs feltüntetve, így az a fiatal, aki egy felnőttől kér egy doboz cigit, nincs is tisztában a bevitt nikotinmennyiséggel.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu