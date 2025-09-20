1 órája
E-cigaretta miatt műtüdős kezelést kapott a fiatal- az orvos kitálalt az cigiről
Menő, jól néz ki, nem káros az egészségre, egészségesebb, mint a sima cigi - ezek mind az e-cigarettáról hallható közhelyek. A gyerekorvossal igyekeztünk lerántani a leplet az e-cigaretta valós hatásairól.
A fiatalkori dohányzás és e-cigaretta szívásának hatásairól, pszichológiájáról beszélgettünk dr. Bense Tamás háziorvossal. A téma nem is olyan egyszerű, hiszen a piacon ma már nem csak nikotinos termékekhez juthatnak hozzá - persze illegálisan - a 18 év alattiak. Ám ezek a termékek sem biztos, hogy egészségesebbek a nikotinos verzióknál. A témát orvosi szemmel igyekeztünk körbejárni.
Menő az e-cigaretta - de nem kevésbé káros, mint a hagyományos cigaretta
Magyarországon a dohánytermékek, e-cigaretták árusítása 18 év alattiaknak tilos. A termékek csak a Nemzeti Dohányboltban kaphatóak, ahová 18 év alattiak nem mehetnek be. E-cigarettából ízesített verzió nem forgalmazható a magyar boltokban. Emellett van olyan termék, amely illegális: ilyen az egyszer használatos Elf Bar és a Poco.
Mégis: fiatalok százai jutnak hozzá és szívják a különböző, nikotinos vagy nikotinmentes, fehér gőzt eresztő szerkentyűket. Bár azt gondolnánk,hogy a kátrány és mindenféle nehézfémet nemtartalmazó eszközegészségesebbek, a háziorvos nem nyugtatott meg bennünket.
– Két kamaszgyerek édesapjaként számomra is kiemelten fontosnak tartom beszélni a fiatalkori dohányzásról. Orvosként pedig nem csak hogy adhatok, hanem kell is adnom tanácsot a fiataloknak a témában. Ha az ember megnézi az e-cigaretta gyártóknak az oldalát nagyon csábítónak hangzik, olyan kijelentéseket tesznek, hogy segíti a dohányzásról való leszokást, nem káros az egészségre. Ám az e-cigaretták körülbelül tíz éve terjedtek el a piacon, így hosszútávú kutatás nem áll rendelkezésre ezek hatásairól – fogalmazott Bense Tamás.
Mint hozzátette: bár a nikotinmentes verzióban nincs a függőséget okozó vegyület, ám az egyéb összeevőkről nincs hosszútávú adat, hogy mit okoznak belélegezve. Ezek az anyagok, mint a glicerin, porlasztott formában jut a tüdőbe. Nem tudjuk, hosszú távon mit okoznak, fogalmazott az orvos.
Olyan, mint az energiaital
A háziorvos az energiaitalokkal hozta párhuzamba a dizájnos e-cigit: az energiaital is jópofa, színes, illatos termék, a fiatalok emiatt rápörögnek és azt gondolják, hogy nem is káros az egészségre. Szinte üdítőként fogyasztják.
Mint korábban megírtuk, a magas koffeintartalom okozza a legtöbb hosszútávú problémát az energiaitalokkal kapcsolatban. Épp ezért a magyar kormány idén be is tiltotta a bizonyos koffeintartalmú energiaitalok forgalmazását a 18 év alattiaknak.
Az e-cigiről is ez a képzet él a fejükben: nem lesz büdös a haj, a ruha és a száj és még menő is. Ám a hosszútávú hatásáról már nem vesznek tudomást.
Bár hazánkban tiltott az ízesített e-cigaretta forgalmazása, ám van olyan ország, ahonnan ezt sokan beszerzik, szívják - így a fiatalok is találkozhatnak vele. A különböző, a gyümölcsöstől a donald rágó ízig mindenféle variáció pedig jópofa számukra- ám a hatásairól már nem vesznek tudomást, pláne a nikotintartalmú verzióknál.
A háziorvos rámutatott: a dizájn, a (hazánkban egyébként illegális) ízesítés mind arra is ösztönöz, hogy túlhasználja ezt a felhasználó. Nikotinos e-cigi esetében megnő a nikotinbevitel mennyisége is, ezáltal a függőség kialakulása, de akár a túladagolás veszélye is
Nikotinmérgezés
hányinger,hányás, hasfájás izzadás, vérnyomás emelkedés, pulzusemelkedés, fejfájás, görcs, mozgáskoordinációs zavarok, későbbi fázisban csökken a vérnyomás, pulzus, izomgyengeség, és halál. Ez extrém mennyiségnél fordul elő, de sima mérgezés miatt volt már a Heim Pál Gyermekkórházban gyerek.
Aki nincs hozzászokva a nikotinfogyasztáshoz, az könnyebben rosszul lesz.
Túladagolás veszélye fenyegetheti a fiatal szervezetet
Egy gyerek szervezetére a nikotin hosszútávú hatása egyértelműen káros. A szívre, az idegrendszerre hosszú- és rövidtávon is káros lehet. A fejlődő szervezetnek a folyamatos "pörgés" nem tesz jót, ahogy az sem, ha emiatt nem eszik rendesen.
Van, aki hagyományos dohányterméket is és e-cigit is szív - tette hozzá a háziorvos, amely fokozza a nikotinfüggőséget és az egészségre káros anyagok bevitelét, hiszen a hagyományos cigivel az égéstermék is a gyerek szervezetébe kerül.
– Az él a köztudatban, hogy a nikotin megnyugtat, de ez nem igaz, mert serkent: például fokozza az adrenalint. Ez éhségcsökkenést eredményez. Ha megvonják, nyugtalanság feszültség, fokozott étvágy jelentkezhet. Aki rágyújt és megnyugszik, az a nikotinhiány pótlásával jelentkező nyugalom érzése miatt gondolja, hogy nyugtató hatása van. -részletezte az orvos.
Műtüdővel kellet kezelni a fiút, aki sokat dohányzott
Az orvos felhívta a figyelmet egy extrém esetre is. Tavaly műtüdőre került egy 16 éves kamasz a Heim Pál Gyermekkórházban, mert túl sok e-cigit szívott. A fiatal egy illegális terméket szívott egyfolytában, írta a Ripost akkor.
Egyébként kimutatták, hogy bizonyos vegyület, mint a diacetil hosszan tartó használata hegesen gyógyuló gyulladást okoznak a tüdőben (bronchiolitis obliterans), mely a tüdő tartós károsodását,a popcorn tüdőt okozza. A tüdőközpont.hu szerint az ízesítette-cigik tartalmazhatnak olyan vegyületeket, amely ezt a bajt okozza a tüdőben.
Bense doktor továbbá arra is felhívta a figyelmet: az e-cigarettákon nincs feltüntetve a nikotintartalom. Pontosabban csak a csomagoláson található, így a fiatalok nem is tudják, hogy a kezükben levő eszközzel mennyi nikotint visznek be a szervezetükbe.
Egyébként ez már a sima dohánytermékeken sincs feltüntetve, így az a fiatal, aki egy felnőttől kér egy doboz cigit, nincs is tisztában a bevitt nikotinmennyiséggel.