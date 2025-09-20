E-cigaretta miatt műtüdős kezelést kapott a fiatal- az orvos kitálalt az cigiről

A fiatalkori dohányzás és e-cigaretta szívásának hatásairól, pszichológiájáról beszélgettünk dr. Bense Tamás háziorvossal. A téma nem is olyan egyszerű, hiszen a piacon ma már nem csak nikotinos termékekhez juthatnak hozzá - persze illegálisan - a 18 év alattiak. Ám ezek a termékek sem biztos, hogy egészségesebbek a nikotinos verzióknál. A témát orvosi szemmel igyekeztünk körbejárni.

E-cigaretta sem veszélytelenebb, mint a sima

Menő az e-cigaretta - de nem kevésbé káros, mint a hagyományos cigaretta

Magyarországon a dohánytermékek, e-cigaretták árusítása 18 év alattiaknak tilos. A termékek csak a Nemzeti Dohányboltban kaphatóak, ahová 18 év alattiak nem mehetnek be. E-cigarettából ízesített verzió nem forgalmazható a magyar boltokban. Emellett van olyan termék, amely illegális: ilyen az egyszer használatos Elf Bar és a Poco.

Mégis: fiatalok százai jutnak hozzá és szívják a különböző, nikotinos vagy nikotinmentes, fehér gőzt eresztő szerkentyűket. Bár azt gondolnánk,hogy a kátrány és mindenféle nehézfémet nemtartalmazó eszközegészségesebbek, a háziorvos nem nyugtatott meg bennünket.

– Két kamaszgyerek édesapjaként számomra is kiemelten fontosnak tartom beszélni a fiatalkori dohányzásról. Orvosként pedig nem csak hogy adhatok, hanem kell is adnom tanácsot a fiataloknak a témában. Ha az ember megnézi az e-cigaretta gyártóknak az oldalát nagyon csábítónak hangzik, olyan kijelentéseket tesznek, hogy segíti a dohányzásról való leszokást, nem káros az egészségre. Ám az e-cigaretták körülbelül tíz éve terjedtek el a piacon, így hosszútávú kutatás nem áll rendelkezésre ezek hatásairól – fogalmazott Bense Tamás.

Mint hozzátette: bár a nikotinmentes verzióban nincs a függőséget okozó vegyület, ám az egyéb összeevőkről nincs hosszútávú adat, hogy mit okoznak belélegezve. Ezek az anyagok, mint a glicerin, porlasztott formában jut a tüdőbe. Nem tudjuk, hosszú távon mit okoznak, fogalmazott az orvos.

Olyan, mint az energiaital

A háziorvos az energiaitalokkal hozta párhuzamba a dizájnos e-cigit: az energiaital is jópofa, színes, illatos termék, a fiatalok emiatt rápörögnek és azt gondolják, hogy nem is káros az egészségre. Szinte üdítőként fogyasztják.