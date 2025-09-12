szeptember 12., péntek

Mária névnap

25°
+27
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Drogprevenció

2 órája

Drogprevenció: Tatán és Tatabányán így lépnek, hogy ne kábítószerezzen egy diák se

Címkék#drogprevenciós#kábítószer birtoklása#díler

A kábítószerek veszélyeiről nem lehet elég korán beszélni, ugyanis a dílerek már az iskolák környékén is megjelentek. Így a rendőrség a tanévkezdéssel drogprevenciós programsorozatot indított.

Feleki Marietta

Szeptember 1-jétől országos drogprevenciós programot hirdetett a rendőrség, jelentette be nemrég Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos és Töreki Sándor bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes. A fiatalok védelmére indított programsorozatban települési szinten is workshopokkal várják a fiatalokat, családokat. A részletekről a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányságot kérdeztük.

A tatabányai drogkereskedőt Hollandiában sikerült megcsípni.
Hollandiában sikerült fülön csípni a tatabányai drogkereskedőt.
Forrás:  Getty Images

Ötből egy gyerek már drogozott - itt vannak a drogprevenciós állomások

Mint korábban a vármegyei rendőrség is kiemelte: a kamasz korosztályból minden ötödik gyermek – minimum kipróbálás szintjén – találkozott már droggal. A szerhasználat megelőzése így különösen fontos, amelyet a családokban is tudatosítani kell, hiszen a dílerek a kisebbeket is megkörnyékezhetik.

Racsné Galambos Gréta, a vármegyei főkapitányság szóvivője a Kemma.hu-nak elmondta: felkérések alapján tartanak előadásokat a vármegyében.
– A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztályának munkatársai a tanév során drogprevenciós előadásokat tartanak általános és középiskolás diákok számára. A programsorozat szeptember 5-én a Kőkúti-iskolában és a Güntner Aréna Városi Sportcsarnokban kezdődött a Válassz sportágat! rendezvénnyel.

Tatabánya és Tata a következő állomások

A további drogprevenciós események a következők lesznek a sajtószóvivő részletezése szerint:

  • szeptember 19-én Tatabányán, a Bányászati és Ipari Skanzen épületében, az Önkéntesség Napja alkalmából interaktív drogprevenciós foglalkozásokat tartanak.
  • szeptember 30-án Tatán, a Magyary Zoltán Művelődési Központban kerül sor a „Te döntesz!” című drogprevenciós színdarabra, melyet középiskolás diákok számára mutatnak be.
  • október 10-én Tatabányán, a Csónakázó-tónál megrendezésre kerül a Pic-LAKE Program a KEMIF Egyesület közreműködésével. A „Élj szermentesen!” című szabadulójáték célja a tudatos életvezetés elősegítése.
  • október 21-én Tatabányán, a Vértes Agorájában rendezik meg az „Addikciós nap” elnevezésű programot, melyen általános iskola 8. osztályos és középiskolás tanulók vesznek részt.

Szigorodott a törvény is 

2025 nyarán a Büntető Törvénykönyv kábítószerrel kapcsolatos bűntettek passzusai is módosultak, mint korábban a Kemma.hu is beszámolt róla. 

  • kábítószer birtoklásért öt évről nyolc évig terjedő szabadságvesztés járhat
  • aki 18 évesnél fiatalabbnak vagy az ő felhaszálásával, oktatási, nevelési, gyerekjóléti intézményterületén vagy környezetéen drogot termeszt, előállít, megszerez vagy tart, a korábbi két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztésről öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztésre emelkedik.
  • az a tizennyolcadik évesnél idősebb, aki 18 év alatti fiatalnak, vagy az ő felhasználásával kábítószert az ország területére történő behozatal céljából megrendel, az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy átszállít
  • az üzletszerűen elkövetett eseteknél a korábbi két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztésről öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztésre,
  • különösen jelentős mennyiségű kábítószerre történő elkövetés esetén a a korábbi öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztésről húsz évig, vagy életfogytig terjedő szabadságvesztésre emelkedik.

Tehát ha valaki még iskolába jár, ám betöltötte a 18. életévét, a fenti büntetési passzusok vonatkoznak rá elkövetés esetén.

Változnak az elterelés feltételei is. A jogalkotó az elterelés engedélyezése esetén további feltételként rögzíti, hogy az elkövetőnek legkésőbb a vádemelésig az elkövetés körülményeit fel kell tárnia, illetve lehetővé kell tennie, hogy a kábítószert értékesítő személy kiléte megállapítható leegyen, azaz el kell mondania hogy kitől vásárolta azt. Az elterelés lehetőségével összesen két alkalommal lehet élni, írja a Joászvilág.

Több mint egy tonna kábítószert foglaltak le fél év alatt

Tudatosítani kell azt is, hogy a rendőrség idén tavasszal DELTA néven programot indított a kábítószer-kereskedelem felszámolására. Ezzel együtt gyakorlatilag zéró toleranciát hirdettek a drogterjesztés és a kábítószer birtoklás bűntettére.

Nemrég Horváth László a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos és dr. Töreki Sándor r. vezérőrnagy bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes közölte az elmúlt fél évadatait. Mint részletezték: március eleje óta 6ezer 134 büntetőeljárást rendeletek el a DELTA-programon belül, a lefoglalt kábítószer mennyisége meghaladta az egy tonnát, a kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos lefoglalt vagyon értéke immár megközelíti a 900 millió forintot.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu