2 órája
Drogprevenció: Tatán és Tatabányán így lépnek, hogy ne kábítószerezzen egy diák se
A kábítószerek veszélyeiről nem lehet elég korán beszélni, ugyanis a dílerek már az iskolák környékén is megjelentek. Így a rendőrség a tanévkezdéssel drogprevenciós programsorozatot indított.
Szeptember 1-jétől országos drogprevenciós programot hirdetett a rendőrség, jelentette be nemrég Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos és Töreki Sándor bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes. A fiatalok védelmére indított programsorozatban települési szinten is workshopokkal várják a fiatalokat, családokat. A részletekről a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányságot kérdeztük.
Ötből egy gyerek már drogozott - itt vannak a drogprevenciós állomások
Mint korábban a vármegyei rendőrség is kiemelte: a kamasz korosztályból minden ötödik gyermek – minimum kipróbálás szintjén – találkozott már droggal. A szerhasználat megelőzése így különösen fontos, amelyet a családokban is tudatosítani kell, hiszen a dílerek a kisebbeket is megkörnyékezhetik.
Racsné Galambos Gréta, a vármegyei főkapitányság szóvivője a Kemma.hu-nak elmondta: felkérések alapján tartanak előadásokat a vármegyében.
– A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztályának munkatársai a tanév során drogprevenciós előadásokat tartanak általános és középiskolás diákok számára. A programsorozat szeptember 5-én a Kőkúti-iskolában és a Güntner Aréna Városi Sportcsarnokban kezdődött a Válassz sportágat! rendezvénnyel.
Tatabánya és Tata a következő állomások
A további drogprevenciós események a következők lesznek a sajtószóvivő részletezése szerint:
- szeptember 19-én Tatabányán, a Bányászati és Ipari Skanzen épületében, az Önkéntesség Napja alkalmából interaktív drogprevenciós foglalkozásokat tartanak.
- szeptember 30-án Tatán, a Magyary Zoltán Művelődési Központban kerül sor a „Te döntesz!” című drogprevenciós színdarabra, melyet középiskolás diákok számára mutatnak be.
- október 10-én Tatabányán, a Csónakázó-tónál megrendezésre kerül a Pic-LAKE Program a KEMIF Egyesület közreműködésével. A „Élj szermentesen!” című szabadulójáték célja a tudatos életvezetés elősegítése.
- október 21-én Tatabányán, a Vértes Agorájában rendezik meg az „Addikciós nap” elnevezésű programot, melyen általános iskola 8. osztályos és középiskolás tanulók vesznek részt.
Szigorodott a törvény is
2025 nyarán a Büntető Törvénykönyv kábítószerrel kapcsolatos bűntettek passzusai is módosultak, mint korábban a Kemma.hu is beszámolt róla.
- kábítószer birtoklásért öt évről nyolc évig terjedő szabadságvesztés járhat
- aki 18 évesnél fiatalabbnak vagy az ő felhaszálásával, oktatási, nevelési, gyerekjóléti intézményterületén vagy környezetéen drogot termeszt, előállít, megszerez vagy tart, a korábbi két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztésről öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztésre emelkedik.
- az a tizennyolcadik évesnél idősebb, aki 18 év alatti fiatalnak, vagy az ő felhasználásával kábítószert az ország területére történő behozatal céljából megrendel, az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy átszállít
- az üzletszerűen elkövetett eseteknél a korábbi két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztésről öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztésre,
- különösen jelentős mennyiségű kábítószerre történő elkövetés esetén a a korábbi öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztésről húsz évig, vagy életfogytig terjedő szabadságvesztésre emelkedik.
Tehát ha valaki még iskolába jár, ám betöltötte a 18. életévét, a fenti büntetési passzusok vonatkoznak rá elkövetés esetén.
Változnak az elterelés feltételei is. A jogalkotó az elterelés engedélyezése esetén további feltételként rögzíti, hogy az elkövetőnek legkésőbb a vádemelésig az elkövetés körülményeit fel kell tárnia, illetve lehetővé kell tennie, hogy a kábítószert értékesítő személy kiléte megállapítható leegyen, azaz el kell mondania hogy kitől vásárolta azt. Az elterelés lehetőségével összesen két alkalommal lehet élni, írja a Joászvilág.
Több mint egy tonna kábítószert foglaltak le fél év alatt
Tudatosítani kell azt is, hogy a rendőrség idén tavasszal DELTA néven programot indított a kábítószer-kereskedelem felszámolására. Ezzel együtt gyakorlatilag zéró toleranciát hirdettek a drogterjesztés és a kábítószer birtoklás bűntettére.
Nemrég Horváth László a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos és dr. Töreki Sándor r. vezérőrnagy bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes közölte az elmúlt fél évadatait. Mint részletezték: március eleje óta 6ezer 134 büntetőeljárást rendeletek el a DELTA-programon belül, a lefoglalt kábítószer mennyisége meghaladta az egy tonnát, a kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos lefoglalt vagyon értéke immár megközelíti a 900 millió forintot.