Drogprevenció: Tatán és Tatabányán így lépnek, hogy ne kábítószerezzen egy diák se

Szeptember 1-jétől országos drogprevenciós programot hirdetett a rendőrség, jelentette be nemrég Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos és Töreki Sándor bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes. A fiatalok védelmére indított programsorozatban települési szinten is workshopokkal várják a fiatalokat, családokat. A részletekről a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányságot kérdeztük.

Hollandiában sikerült fülön csípni a tatabányai drogkereskedőt.

Forrás: Getty Images

Ötből egy gyerek már drogozott - itt vannak a drogprevenciós állomások

Mint korábban a vármegyei rendőrség is kiemelte: a kamasz korosztályból minden ötödik gyermek – minimum kipróbálás szintjén – találkozott már droggal. A szerhasználat megelőzése így különösen fontos, amelyet a családokban is tudatosítani kell, hiszen a dílerek a kisebbeket is megkörnyékezhetik.

Racsné Galambos Gréta, a vármegyei főkapitányság szóvivője a Kemma.hu-nak elmondta: felkérések alapján tartanak előadásokat a vármegyében.

– A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztályának munkatársai a tanév során drogprevenciós előadásokat tartanak általános és középiskolás diákok számára. A programsorozat szeptember 5-én a Kőkúti-iskolában és a Güntner Aréna Városi Sportcsarnokban kezdődött a Válassz sportágat! rendezvénnyel.

Tatabánya és Tata a következő állomások

A további drogprevenciós események a következők lesznek a sajtószóvivő részletezése szerint:

szeptember 19-én Tatabányán, a Bányászati és Ipari Skanzen épületében, az Önkéntesség Napja alkalmából interaktív drogprevenciós foglalkozásokat tartanak.

szeptember 30-án Tatán, a Magyary Zoltán Művelődési Központban kerül sor a „Te döntesz!” című drogprevenciós színdarabra, melyet középiskolás diákok számára mutatnak be.

október 10-én Tatabányán, a Csónakázó-tónál megrendezésre kerül a Pic-LAKE Program a KEMIF Egyesület közreműködésével. A „Élj szermentesen!” című szabadulójáték célja a tudatos életvezetés elősegítése.

október 21-én Tatabányán, a Vértes Agorájában rendezik meg az „Addikciós nap” elnevezésű programot, melyen általános iskola 8. osztályos és középiskolás tanulók vesznek részt.

Szigorodott a törvény is

2025 nyarán a Büntető Törvénykönyv kábítószerrel kapcsolatos bűntettek passzusai is módosultak, mint korábban a Kemma.hu is beszámolt róla.

kábítószer birtoklásért öt évről nyolc évig terjedő szabadságvesztés járhat

aki 18 évesnél fiatalabbnak vagy az ő felhaszálásával, oktatási, nevelési, gyerekjóléti intézményterületén vagy környezetéen drogot termeszt, előállít, megszerez vagy tart, a korábbi két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztésről öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztésre emelkedik.

az a tizennyolcadik évesnél idősebb, aki 18 év alatti fiatalnak, vagy az ő felhasználásával kábítószert az ország területére történő behozatal céljából megrendel, az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy átszállít

az üzletszerűen elkövetett eseteknél a korábbi két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztésről öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztésre,

különösen jelentős mennyiségű kábítószerre történő elkövetés esetén a a korábbi öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztésről húsz évig, vagy életfogytig terjedő szabadságvesztésre emelkedik.

Tehát ha valaki még iskolába jár, ám betöltötte a 18. életévét, a fenti büntetési passzusok vonatkoznak rá elkövetés esetén.