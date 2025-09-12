4 órája
Pusztító drogok, amik az utcán leselkednek gyerekeinkre - az iskoláknál is ólálkodnak a dílerek
Szeptember 1-jétől országos drogprevenciós programot hirdetettek a kamasz korosztály számára. A droghasználat problémája ugyanis már széleskörű. Utánajártunk, mely szerek a leggyakoribbak a fiatalok körében.
Forrás: Shutterstock/illusztráció
Ijesztő az az adat, amelyet nemrég a vármegyei rendőrség is megosztott: minden ötödik fiatalkorú használt már valamilyen kábítószert. A szerek kipróbálása és folyamatos használata széles körűbb, mint gondolnánk. A fiatalkori drogprobléma egyre elterjedtebb. A drogok gyakorlatilag az utcán jöhetnek szembe gyerekeinkkel.
Füves cigitől a szegények kokainjáig: pusztító drogok leselkednek a gyerekekre
A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság segítségét kértük abban, hogy mely drogok a legelterjedtebbek mostanában, amely a fiatalkorúak körében is népszerűek.
Marihuána (kannabisz)
Ez az egyik legelterjedtebb illegális drog, amelyet a fiatalok körében használnak, mert viszonylag könnyen hozzáférhető, és sokan „kevésbé veszélyesnek” tartják. A marihuána pszichoaktív hatóanyaga, a THC, befolyásolja az agy működését, csökkenti a koncentrációt és a motivációt, hosszú távon pedig memória- és tanulási problémákat okozhat.
A fiatal szervezet fejlődése szempontjából különösen káros lehet, mert befolyásolhatja a kognitív képességek fejlődését. Sokszor egy házibuliban elszívott füves cigi jelenti a kezdetet, nem egy esetben kapcsoltak le a rendőrök marihuána hatása alatt kocsikázó sofőrt.
Kristály (metamfetamin)
A „kristály”, amelyet a szegények kokainjaként is ismernek is neveznek, segy erős, mesterséges serkentőszer, amely gyors és intenzív eufóriát okoz, de rendkívül addiktív. Magyarországon és más országokban is egyre gyakoribb a fiatalok körében a használata, mert gyors energiát és éberséget ad, ugyanakkor rendkívül káros a szervezetre és az agyra.
A kristály tünetei például
- a fogcsikorgatás,
- nyugtalanság,
- álmatlanság,
- folyamatos gyors beszéd.
Hosszú távon súlyos egészségügyi és pszichés problémákat okoznak. Például paranoia, szorongás, depresszió alakulhatnak ki.
Nyugtatók (béta-blokkolók, benzodiazepinek és más, receptre kapható szerek)
Sajnos egyre több fiatal visszaél a vényköteles nyugtatókkal és altatókkal. Ezek a gyógyszerek eredetileg szorongás vagy alvászavar kezelésére szolgálnak, de használatuk önálló droghasználattá alakulhat, főleg, ha nem orvosi felügyelet mellett szedik őket.
Az ilyen szerek használata veszélyes, mert gyorsan kialakulhat a függőség, és túladagolás esetén életveszélyes állapot is előfordulhat
Ebben cikkünkben írtunk arról, mit tanácsol a rendőrség a szülőknek, hogy segíthetnek a szülők gyerekeinek. A család támogatása, érzelmi biztonsága sokat segít abban, hogy a gyerek krízishelyzeteben ne a szerekhez nyúljon, annak rabjává váljon.
Minden ötödik kamasz kipróbálja a drogokat - mit tehetnek a szülők?
Az ország celeb toxikológusa, dr. Zacher Gábor néhány éve Esztergomban a függőségek kialakulására hívta fel a figyelmet. Mint hangsúlyozta: hangsúlyozta, hogy a mai tizen- és huszonévesekre a függőségek, devianciák kapcsán nem fenyegetéssel, ijesztgetéssel, hanem leginkább a példamutatás módszerével lehet hatni, illetve azzal ha értelmes és követhető értékrendet adnak a fiatalok kezébe.
Győrfi Pál, az OMSZ szóvivője pedig az MCC Feszten kifejtette: a fiatalok (és persze bármelyik generáció) szerhasználatát "elősegíti" a fogyasztói társadalom attitűdje is, miszerint minden bármikor elérhető.
A szerhasználat- és terjesztés visszaszorítása érdekében a kormány zéró toleranciát hirdetett idén, DELTA program néven. Ezen túl a Büntető Törvénykönyvben a büntetési tételek is szigorodtak, valamint változott az elterelés szabálya is.