Pusztító drogok, amik az utcán leselkednek gyerekeinkre - az iskoláknál is ólálkodnak a dílerek

Ijesztő az az adat, amelyet nemrég a vármegyei rendőrség is megosztott: minden ötödik fiatalkorú használt már valamilyen kábítószert. A szerek kipróbálása és folyamatos használata széles körűbb, mint gondolnánk. A fiatalkori drogprobléma egyre elterjedtebb. A drogok gyakorlatilag az utcán jöhetnek szembe gyerekeinkkel.

A droghasználat problémája ugyanis már széleskörű. Utánajártunk, mely szerek a leggyakoribbak a fiatalok körében.

Füves cigitől a szegények kokainjáig: pusztító drogok leselkednek a gyerekekre

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság segítségét kértük abban, hogy mely drogok a legelterjedtebbek mostanában, amely a fiatalkorúak körében is népszerűek.

Marihuána (kannabisz)

Ez az egyik legelterjedtebb illegális drog, amelyet a fiatalok körében használnak, mert viszonylag könnyen hozzáférhető, és sokan „kevésbé veszélyesnek” tartják. A marihuána pszichoaktív hatóanyaga, a THC, befolyásolja az agy működését, csökkenti a koncentrációt és a motivációt, hosszú távon pedig memória- és tanulási problémákat okozhat.

A fiatal szervezet fejlődése szempontjából különösen káros lehet, mert befolyásolhatja a kognitív képességek fejlődését. Sokszor egy házibuliban elszívott füves cigi jelenti a kezdetet, nem egy esetben kapcsoltak le a rendőrök marihuána hatása alatt kocsikázó sofőrt.

Kristály (metamfetamin)

A „kristály”, amelyet a szegények kokainjaként is ismernek is neveznek, segy erős, mesterséges serkentőszer, amely gyors és intenzív eufóriát okoz, de rendkívül addiktív. Magyarországon és más országokban is egyre gyakoribb a fiatalok körében a használata, mert gyors energiát és éberséget ad, ugyanakkor rendkívül káros a szervezetre és az agyra.

A kristály tünetei például

a fogcsikorgatás,

nyugtalanság,

álmatlanság,

folyamatos gyors beszéd.

Hosszú távon súlyos egészségügyi és pszichés problémákat okoznak. Például paranoia, szorongás, depresszió alakulhatnak ki.

Nyugtatók (béta-blokkolók, benzodiazepinek és más, receptre kapható szerek)

Sajnos egyre több fiatal visszaél a vényköteles nyugtatókkal és altatókkal. Ezek a gyógyszerek eredetileg szorongás vagy alvászavar kezelésére szolgálnak, de használatuk önálló droghasználattá alakulhat, főleg, ha nem orvosi felügyelet mellett szedik őket.