Megjött a nagy kihívó: új drogérialánc nyílt Magyarországon

Egyre nagyobb a verseny a hazai drogéria szektorban, hiszen egy új szereplő érkezett a piacra. Egy olyan márkáról van szó, amely Európa számos országában már ismert, most pedig Magyarországon is megnyitotta első üzletét.

Az újonnan nyílt Rituals drogéria különleges élményt kínál a vásárlóknak

Drogéria különleges szemlélettel: itt a Rituals

Budapesten, a Mammut bevásárlóközpontban nyitotta meg első magyarországi üzletét a holland Rituals. A márka elsőre hasonlónak tűnhet a Rossmannhoz vagy a dm-hez, kínálatában ugyanis higiéniai és kozmetikai termékek szerepelnek. Ám a Rituals nem csupán egy drogéria, hanem egy életérzés is: céljuk, hogy a vásárlók a mindennapokban is megtalálják az egyensúlyt. A márka kommunikációjában gyakran visszaköszön a keleti filozófia, a fenntarthatóság és a tudatosság – írja az origo.hu oldala.

Világmárkává nőtte ki magát

A vállalat 2000-ben indult egy amszterdami pincéből, ma pedig már több mint 30 országban van jelen, 1100 boltjuk évente több milliárd eurós forgalmat generál. A tavalyi évben 21 százalékos növekedést könyvelhettek el, amit főként az európai és ázsiai terjeszkedésnek köszönhettek. A Rituals zászlóshajó üzlete Amszterdamban egy wellness központként is funkcionál, ahol még keleti étterem is várja a vendégeket.

