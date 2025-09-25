Bizonytalan a Dózsakerti Bölcsőde újranyitása

A Dózsakerti Bölcsőde felújítása, bizony nagyon lassan halad. Egyelőre nem tudni, hogy mikor vehetik birtokba az épületet a kisgyermekek. Gál Csaba fideszes képviselő nyilatkozott portálunknak a bölcsöde aktuális helyzetéről.

Nem a legjobb ütemben halad a Dózsakerti Bölcsőde felújítása

Pereskednek a Dózsakerti Bölcsőde ügyében

Folyamatosan építkeznek, a gyerekeket pedig még mindig nem engedték vissza a bölcsőde épületébe - árulta el kérdésünkre Gál Csaba Fidesz-KDNP frakcióvezető, Tatabánya önkormányzati képviselője. A képviselő azt is elárulta, hogy pereskedni fognak, ugyanis nem akarják, hogy az építkezést jelenleg kivitelező cég tovább folytassa. A terv az, hogy a T-SZOL fogja folytatni a felújítási munkálatokat.

Bepenészedett az épület azon része, amit nem kellett volna bántani.

- mondta a képviselő, aki hozzátette azt is, hogy folyamatban vannak a kivizsgálások, és ha mindent rendben találnak, akkor szerinte két hónapon belül vissza lehet menni a bepenészesedett részbe. Az épület másik része azonban nagy valószínűséggel továbbra sem lesz használható.

Nem nagy hittel, nem nagy elánnal csinálják a munkát.

- mondta el a véleményét, meglátását Gál Csaba frakcióvezető.