Bizonytalan a Dózsakerti Bölcsőde újranyitása

A gyerekek és szüleik is már minden bizonnyal nagyon várják, hogy újra birtokba vehessék az épületet, ám még mindig nem tudni, erre mikor kerülhet sor. A Dózsakerti Bölcsőde helyzete kilátástalan.

Gábos Orsolya

A Dózsakerti Bölcsőde felújítása, bizony nagyon lassan halad. Egyelőre nem tudni, hogy mikor vehetik birtokba az épületet a kisgyermekek. Gál Csaba fideszes képviselő nyilatkozott portálunknak a bölcsöde aktuális helyzetéről.

Dózsakerti bölcsőde felújítás
Nem a legjobb ütemben halad a Dózsakerti Bölcsőde felújítása
Forrás: Wierl Ádám / 24.óra

Pereskednek a Dózsakerti Bölcsőde ügyében

Folyamatosan építkeznek, a gyerekeket pedig még mindig nem engedték vissza a bölcsőde épületébe - árulta el kérdésünkre Gál Csaba Fidesz-KDNP frakcióvezető, Tatabánya önkormányzati képviselője. A képviselő azt is elárulta, hogy pereskedni fognak, ugyanis nem akarják, hogy az építkezést jelenleg kivitelező cég tovább folytassa. A terv az, hogy a T-SZOL fogja folytatni a felújítási munkálatokat. 

Bepenészedett az épület azon része, amit nem kellett volna bántani.

- mondta a képviselő, aki hozzátette azt is, hogy folyamatban vannak a kivizsgálások, és ha mindent rendben találnak, akkor szerinte két hónapon belül vissza lehet menni a bepenészesedett részbe. Az épület másik része azonban nagy valószínűséggel továbbra sem lesz használható.

Nem nagy hittel, nem nagy elánnal csinálják a munkát.

- mondta el a véleményét, meglátását Gál Csaba frakcióvezető.

 

