Tito egykori luxusgépe óriási robajjal húzott el Tata felett: mindenki a Douglas DC-6B-t figyelte +videó
Óriási hanggal repült át Tata felett Tito egykori luxusrepülőgépe. Vasárnap délután olvasóink és kollégáink is felfigyeltek az erős repülőgépzajra. Mint kiderült, egy Douglas DC-6B járt nagyon közel a felszínhez. Mondjuk, mit tudtunk meg a történelmi gépmadár útjáról.
Ahogy kollégánk fogalmazott, a helikopterek, vonatok hangját már megszokta, ez azonban annál sokkal erősebb volt. Felső-Tatán is többen felkapták a fejüket a hangra, és kezdték kémlelni az eget, ahol meg is pillantották a különleges gépet, a Douglas DC-6B-t.
– Elképesztő hangja volt, és nagyon közel volt - idézte fel tatai olvasónk az élményt, de azt is bevallotta, először megijedt a látványtól és a hangtól.
A Flightradaron meg is találtuk a gépet, amely Budapestről, a ferihegyi repülőtérről indult, és útvonalán is látszik, hogy Baj és Tata felett elhúzva Naszály mellett repült át felettünk, majd haladt tovább Komárom-Koppánymonostor "érintésével" a németországi Friedrichshafenbe.
Videón a Douglas DC-6B felszálláskor
A repülő történelem felszállásáról videó is megtalálható a Facebookon, vagy alább is megtekinthetitek:
Kétségtelenül a Red Bull csoport alá tartozó The Flying Bulls koronagyémántja a Douglas DC-6B. Az 1958-ban épített repülőgépnek fényes múltja van: államfők és híres vendégeik utaztatták vele a világ minden tájára. A DC-6B puszta mérete és a jellegzetes, ötvenes éveket idéző festése ma is ugyanolyan lenyűgöző, mint valaha.
Az utasszállító repülőgépet 1958-ban gyártották a kaliforniai Santa Monicában, a Douglas üzemben, majd a jugoszláv állami légitársaság, a JAT vásárolta meg. Joszip Broz Tito marsall egy luxusmodellt rendelt magának és híres vendégei számára. 1975-ben Tito eladta a gépet Zambia államfőjének, Kenneth Kaundának, aki szintén luxusrepülőként használta – egészen addig, amíg magára hagyta a lusakai repülőtér mellett.
A Douglas DC-6B műszaki adatai:
Fesztávolság: 35,81 méter
Hosszúság: 32,18 méter
Magasság: 8,66 méter
Utasférőhely: 54–102 fő
Személyzet: 3 fő
Motorok száma: 4 darab
Típusa: Pratt & Whitney R–2800–CB17 1700 kW (2500 LE) teljesítményű 18 hengeres, kétkoszorús csillagmotor
Utazósebesség: 507 kilométer/óra
Hatótávolság: 4836 kilométer
Szolgálati csúcsmagasság: 7620 méter
2000 márciusában aztán Sigi Angerer, a Flying Bulls vezető pilótája egy afrikai légitársasági magazinban fedezte fel, hogy a DC-6B eladó, és azonnal lépett. 2000. július 7-én a gép felszállt Windhoekből, és Salzburg felé vette az irányt. A 28 órás repülés négy megállóval zajlott le, gond nélkül. 2001-ben megkezdődött a felújítás, és több ezer munkaórát követően három évvel később a DC-6B teljes pompájában gördült ki a műhelyből.
A gépről, annak technikai adatairól, történetéről ERRE A LINKRE kattintva olvashattok tovább, ahol rengeteg látványos kép és videó is megtalálható.