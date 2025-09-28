szeptember 28., vasárnap

Repülő

53 perce

Tito egykori luxusgépe óriási robajjal húzott el Tata felett: mindenki a Douglas DC-6B-t figyelte +videó

Óriási hanggal repült át Tata felett Tito egykori luxusrepülőgépe. Vasárnap délután olvasóink és kollégáink is felfigyeltek az erős repülőgépzajra. Mint kiderült, egy Douglas DC-6B járt nagyon közel a felszínhez. Mondjuk, mit tudtunk meg a történelmi gépmadár útjáról.

Kemma.hu

Ahogy kollégánk fogalmazott, a helikopterek, vonatok hangját már megszokta, ez azonban annál sokkal erősebb volt. Felső-Tatán is többen felkapták a fejüket a hangra, és kezdték kémlelni az eget, ahol meg is pillantották a különleges gépet, a Douglas DC-6B-t.

Douglas DC-6B
Fotón a Douglas DC-6B
Forrás: Aeropark/Facebook

– Elképesztő hangja volt, és nagyon közel volt - idézte fel tatai olvasónk az élményt, de azt is bevallotta, először megijedt a látványtól és a hangtól.
A Flightradaron meg is találtuk a gépet, amely Budapestről, a ferihegyi repülőtérről indult, és útvonalán is látszik, hogy Baj és Tata felett elhúzva Naszály mellett repült át felettünk, majd haladt tovább Komárom-Koppánymonostor "érintésével" a németországi Friedrichshafenbe.

Videón a Douglas DC-6B felszálláskor

A repülő történelem felszállásáról videó is megtalálható a Facebookon, vagy alább is megtekinthetitek:

Kétségtelenül a Red Bull csoport alá tartozó The Flying Bulls koronagyémántja a Douglas DC-6B. Az 1958-ban épített repülőgépnek fényes múltja van: államfők és híres vendégeik utaztatták vele a világ minden tájára. A DC-6B puszta mérete és a jellegzetes, ötvenes éveket idéző festése ma is ugyanolyan lenyűgöző, mint valaha.

Az utasszállító repülőgépet 1958-ban gyártották a kaliforniai Santa Monicában, a Douglas üzemben, majd a jugoszláv állami légitársaság, a JAT vásárolta meg. Joszip Broz Tito marsall egy luxusmodellt rendelt magának és híres vendégei számára. 1975-ben Tito eladta a gépet Zambia államfőjének, Kenneth Kaundának, aki szintén luxusrepülőként használta – egészen addig, amíg magára hagyta a lusakai repülőtér mellett.

A Douglas DC-6B műszaki adatai:

Fesztávolság: 35,81 méter
Hosszúság: 32,18 méter
Magasság: 8,66 méter
Utasférőhely: 54–102 fő
Személyzet: 3 fő
Motorok száma: 4 darab
Típusa: Pratt & Whitney R–2800–CB17 1700 kW (2500 LE) teljesítményű 18 hengeres, kétkoszorús csillagmotor
Utazósebesség: 507 kilométer/óra
Hatótávolság: 4836 kilométer
Szolgálati csúcsmagasság: 7620 méter

2000 márciusában aztán Sigi Angerer, a Flying Bulls vezető pilótája egy afrikai légitársasági magazinban fedezte fel, hogy a DC-6B eladó, és azonnal lépett. 2000. július 7-én a gép felszállt Windhoekből, és Salzburg felé vette az irányt. A 28 órás repülés négy megállóval zajlott le, gond nélkül. 2001-ben megkezdődött a felújítás, és több ezer munkaórát követően három évvel később a DC-6B teljes pompájában gördült ki a műhelyből.

A gépről, annak technikai adatairól, történetéről ERRE A LINKRE kattintva olvashattok tovább, ahol rengeteg látványos kép és videó is megtalálható.

 

