Koszorúzás és megható szavak, ahogyan az Dorogon szokás: fotókon a bányásznapi megemlékezés

Pénteken elkezdődtek a Jubileumi Bányásznapok, már 75. éve emlékszünk meg Komárom-Esztergom bányászairól. Pénteken kezdődött a bányásznap Dorogon is, a Nemzeti Kőbányászati Emlékhely tízéves jubileumát, valamint a dorogi mészkőbányászat 120 éves fennállását ünneplik. A Kemma.hu is jelen volt az eseményen, és számos megható pillanatot örökített meg, így a képek segítségével az olvasók is átélhetik a 75. Dorogi Bányásznap hangulatát.

A dorogi Bányásznap, megkoszorúzták a Kőbányászati emlékhelyet

Forrás: Wierl Ádám / 24 Óra

A dorogi bányásznap megemlékezése

A rendezvény központi helyszíne a dorogi kőbánya szomszédságában található emlékhely volt, ahol ünnepélyes megemlékezést és koszorúzást tartottak a város, a vármegye, a szakmai szervezetek és a bányászati vállalatok képviselőinek részvételével. Maurer-Klimes Attila tervei alapján készült alkotás szimbolikusan fejezi ki a bányászat lényegét: a központi ék a kő megmunkálását, az emberi erőt, kitartást és akaratot jelképezi – az eseményről Dorog Város számolt be a Facebook-oldalukon.