szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

22°
+35
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jubileum

13 perce

Koszorúzás és megható szavak, ahogyan az Dorogon szokás: fotókon a bányásznapi megemlékezés

Címkék#dorog#bányásznapok#bányásznap

Idén ünneplik a Jubileumi 75. Bányásznapokat. A bányász városokban már pénteken elkezdődött a megemlékezés, ez a dorogi Bányásznapokon sem volt máshogy. Fotókon a műemlék koszorúzása.

Kemma.hu

Pénteken elkezdődtek a Jubileumi Bányásznapok, már 75. éve emlékszünk meg Komárom-Esztergom bányászairól. Pénteken kezdődött a bányásznap Dorogon is, a Nemzeti Kőbányászati Emlékhely tízéves jubileumát, valamint a dorogi mészkőbányászat 120 éves fennállását ünneplik. A Kemma.hu is jelen volt az eseményen, és számos megható pillanatot örökített meg, így a képek segítségével az olvasók is átélhetik a 75. Dorogi Bányásznap hangulatát.

Dorogi bányásznap
A dorogi Bányásznap, megkoszorúzták a Kőbányászati emlékhelyet
Forrás:  Wierl Ádám /  24 Óra

A dorogi bányásznap megemlékezése

A rendezvény központi helyszíne a dorogi kőbánya szomszédságában található emlékhely volt, ahol ünnepélyes megemlékezést és koszorúzást tartottak a város, a vármegye, a szakmai szervezetek és a bányászati vállalatok képviselőinek részvételével. Maurer-Klimes Attila tervei alapján készült alkotás szimbolikusan fejezi ki a bányászat lényegét: a központi ék a kő megmunkálását, az emberi erőt, kitartást és akaratot jelképezi – az eseményről Dorog Város számolt be a Facebook-oldalukon

GALÉRIA: Fotókon a Kőbányászati emlékhely koszorúzás Dorogon (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

Az évfordulós ünnepségen Járomi Judit, a Baumit Kft. ügyvezető igazgatója kiemelte, hogy a bányászat mindig is közösségeket formált, megtanított az összefogásra, a bajtársiasságra, és arra, hogy az igazi érték az emberekben rejlik. Erős Gábor országgyűlési képviselő hangsúlyozta: Dorog térségében a hét a bányászokról szól, a szén- és kőbányászat hagyománya generációkon átívelő örökséget jelent.

A 75. Bányásznap jubileuma során a résztvevők megemlékeztek a bányászok áldozatos munkájáról, koszorúkat helyeztek el a város, a vármegye, a Baumit Kft., az OMBKE, a szakszervezetek és más szakmai szervezetek képviselői.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu