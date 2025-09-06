13 perce
Koszorúzás és megható szavak, ahogyan az Dorogon szokás: fotókon a bányásznapi megemlékezés
Idén ünneplik a Jubileumi 75. Bányásznapokat. A bányász városokban már pénteken elkezdődött a megemlékezés, ez a dorogi Bányásznapokon sem volt máshogy. Fotókon a műemlék koszorúzása.
Pénteken elkezdődtek a Jubileumi Bányásznapok, már 75. éve emlékszünk meg Komárom-Esztergom bányászairól. Pénteken kezdődött a bányásznap Dorogon is, a Nemzeti Kőbányászati Emlékhely tízéves jubileumát, valamint a dorogi mészkőbányászat 120 éves fennállását ünneplik. A Kemma.hu is jelen volt az eseményen, és számos megható pillanatot örökített meg, így a képek segítségével az olvasók is átélhetik a 75. Dorogi Bányásznap hangulatát.
A dorogi bányásznap megemlékezése
A rendezvény központi helyszíne a dorogi kőbánya szomszédságában található emlékhely volt, ahol ünnepélyes megemlékezést és koszorúzást tartottak a város, a vármegye, a szakmai szervezetek és a bányászati vállalatok képviselőinek részvételével. Maurer-Klimes Attila tervei alapján készült alkotás szimbolikusan fejezi ki a bányászat lényegét: a központi ék a kő megmunkálását, az emberi erőt, kitartást és akaratot jelképezi – az eseményről Dorog Város számolt be a Facebook-oldalukon.
Az évfordulós ünnepségen Járomi Judit, a Baumit Kft. ügyvezető igazgatója kiemelte, hogy a bányászat mindig is közösségeket formált, megtanított az összefogásra, a bajtársiasságra, és arra, hogy az igazi érték az emberekben rejlik. Erős Gábor országgyűlési képviselő hangsúlyozta: Dorog térségében a hét a bányászokról szól, a szén- és kőbányászat hagyománya generációkon átívelő örökséget jelent.
A 75. Bányásznap jubileuma során a résztvevők megemlékeztek a bányászok áldozatos munkájáról, koszorúkat helyeztek el a város, a vármegye, a Baumit Kft., az OMBKE, a szakszervezetek és más szakmai szervezetek képviselői.
