szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

26°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kitüntetés

1 órája

Elismerés a városházán: díszokleveleket adtak át Komáromban

Címkék#munkásság#Komáromi Gesztenyés Óvoda#óvodai#város díszoklevél#óvodapedagógus

Ünnepélyes keretek között köszöntötték csütörtök délután a városházán azokat a munkatársakat, akik évtizedeken át tartó, kiemelkedő teljesítményükkel szolgálták a komáromi közösséget. Az alkalomból a város vezetése díszoklevél átadásával fejezte ki megbecsülését és köszönetét a kitüntetetteknek.

Bajcsy Tünde

Komárom Város Önkormányzata ismét kifejezte háláját és megbecsülését azok felé, akik hosszú éveken, évtizedeken keresztül kiemelkedő munkájukkal, elhivatottságukkal és szakmai alázatukkal járultak hozzá a város közösségének életéhez. A városházán megtartott ünnepségen a város vezetői díszoklevél átadásával fejezték ki a hálájukat.

Díszoklevél-átadó ünnepség a komáromi Városházán: a város vezetői és a kitüntetettek közös fotón.
Díszoklevél-átadó ünnepség a komáromi Városházán: a város vezetői és a kitüntetettek közös fotón
Fotó: Tóth Anikó / Forrás: Facebook/Komáromi Városmarketing Kft.

Díszoklevél átadása

Az eseményen Dr. Molnár Attila polgármester, Vajda Bence alpolgármester, Dr. Baksa-Ströcker Renáta jegyző és Varga Judit aljegyző köszöntötték a kitüntetetteket, akiknek munkássága nemcsak saját intézményeikben, hanem a város egészének fejlődésében is jelentős szerepet játszott.

Díszoklevelet vehetett át:

  • Natkainé Varga Szilvia, a Komáromi Gesztenyés Óvoda óvodapedagógusa – aki 25 éve neveli és gondozza szeretettel, szakértelemmel a legkisebbeket, és generációk óvodai élményeit gazdagította.
  • Jankóczi Józsefné, a Komáromi Csillag Óvoda ügyviteli alkalmazottja – aki 30 éve végzi precíz, lelkiismeretes munkáját, biztosítva az intézmény zavartalan működését.
  • Oraveczné Kiss Márta, Komárom Város Önkormányzatának térítési díj koordinátora – aki 25 éve tartja kézben a pénzügyi feladatokat, példás szakmai hozzáértéssel és felelősségtudattal.

A díjazottak az elismerő oklevél mellett virágcsokrot és ajándékcsomagot is átvehettek.

Az óvodák szerepe

Az óvodapedagógusok és az óvodai dolgozók szerepe felbecsülhetetlen a város életében. Ők azok, akik nap mint nap szeretettel és türelemmel nevelik a legkisebbeket, biztonságot és stabilitást adnak a családoknak, és megalapozzák a gyermekek későbbi iskolai és közösségi sikereit. Komáromban hosszú évek óta működnek olyan óvodák, amelyek nem csupán a tudás és a készségek fejlesztését szolgálják, hanem otthonos, közösségépítő légkört is teremtenek.

Korábban már írtunk róla, hogy a város képviselő-testülete újabb öt évre megerősítette tisztségében a Tóparti Óvodát vezető Nagy Mártát és a Szőnyi Színes Óvoda élén álló Győrffy Tünde Anitát, akik több évtizedes tapasztalattal és elhivatottsággal irányítják intézményeiket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu