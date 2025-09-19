Elismerés a városházán: díszokleveleket adtak át Komáromban

Komárom Város Önkormányzata ismét kifejezte háláját és megbecsülését azok felé, akik hosszú éveken, évtizedeken keresztül kiemelkedő munkájukkal, elhivatottságukkal és szakmai alázatukkal járultak hozzá a város közösségének életéhez. A városházán megtartott ünnepségen a város vezetői díszoklevél átadásával fejezték ki a hálájukat.

Díszoklevél-átadó ünnepség a komáromi Városházán: a város vezetői és a kitüntetettek közös fotón

Fotó: Tóth Anikó / Forrás: Facebook/Komáromi Városmarketing Kft.

Díszoklevél átadása

Az eseményen Dr. Molnár Attila polgármester, Vajda Bence alpolgármester, Dr. Baksa-Ströcker Renáta jegyző és Varga Judit aljegyző köszöntötték a kitüntetetteket, akiknek munkássága nemcsak saját intézményeikben, hanem a város egészének fejlődésében is jelentős szerepet játszott.

Díszoklevelet vehetett át:

Natkainé Varga Szilvia, a Komáromi Gesztenyés Óvoda óvodapedagógusa – aki 25 éve neveli és gondozza szeretettel, szakértelemmel a legkisebbeket, és generációk óvodai élményeit gazdagította.

Jankóczi Józsefné, a Komáromi Csillag Óvoda ügyviteli alkalmazottja – aki 30 éve végzi precíz, lelkiismeretes munkáját, biztosítva az intézmény zavartalan működését.

Oraveczné Kiss Márta, Komárom Város Önkormányzatának térítési díj koordinátora – aki 25 éve tartja kézben a pénzügyi feladatokat, példás szakmai hozzáértéssel és felelősségtudattal.

A díjazottak az elismerő oklevél mellett virágcsokrot és ajándékcsomagot is átvehettek.

Az óvodák szerepe

Az óvodapedagógusok és az óvodai dolgozók szerepe felbecsülhetetlen a város életében. Ők azok, akik nap mint nap szeretettel és türelemmel nevelik a legkisebbeket, biztonságot és stabilitást adnak a családoknak, és megalapozzák a gyermekek későbbi iskolai és közösségi sikereit. Komáromban hosszú évek óta működnek olyan óvodák, amelyek nem csupán a tudás és a készségek fejlesztését szolgálják, hanem otthonos, közösségépítő légkört is teremtenek.

Korábban már írtunk róla, hogy a város képviselő-testülete újabb öt évre megerősítette tisztségében a Tóparti Óvodát vezető Nagy Mártát és a Szőnyi Színes Óvoda élén álló Győrffy Tünde Anitát, akik több évtizedes tapasztalattal és elhivatottsággal irányítják intézményeiket.