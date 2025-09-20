Digitális Polgári Körök: Orbán Viktor beszédet mond a DPK-találkozón

A sportarénában tartott rendezvényen Kocsis Máté szólalt fel elsőként. Hangsúlyozta, hogy a Zebra DPK az álhírek elleni közösségként jött létre, és mára közel 14 ezer tagot számlál.

Felidézte, hogy a zebra szimbóluma egy Magyar Péter által hangoztatott valótlanságból ered, amely később az álhírek jelképévé vált.

„Mi legalább nem pisztollyal kérjük, hogy tapsoljatok” – emelte ki a frakcióvezető. Szerinte a baloldali média gyakran próbálja kicsinyíteni a botrányokat, és hamis felmérésekkel befolyásolni a közvéleményt.

„Magyar Péternek az egész pályafutása egy nagy álhír” – zárta gondolatait, hozzátéve: a jövőben is keményen kell dolgozni az igazság védelmében.

