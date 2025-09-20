szeptember 20., szombat

Nagy nap

5 órája

Digitális Polgári Körök: Orbán Viktor beszédet mond a DPK-találkozón

Címkék#Orbán Viktor#DPK#identitás#Papp László Budapest Sportaréna

Egyedülálló közösségi siker! 70 ezres tagsággal rendezik szombaton Budapesten a Digitális Polgári Körök első országos találkozóját.

Kemma.hu

A Magyar Nemzet tudósítása szerint szeptember 20-án a Papp László Sportaréna ad otthont a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozójának. A DPK mozgalom 70 ezer taggal bír már, ami példa nélküli összefogást jelez. A DPK találkozó programjában közel 40 kiállítós expo, kulturális bemutatók és színpadi beszédek szerepelnek. 16 órától Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor is szól a közönséghez. A házigazdák: Rákay Philip és Szabó Zsófi.

A digitális polgári körök első országos találkozója Budapesten zajlik. A mozgalomhoz már több mint 70 ezer ember csatlakozott.
A Digitális Polgári Körök immár 70 ezer regsiztrált taggal bírnak
Forrás: Orbán Viktor/Facebook

Egyre alakulnak a Digitális Polgári Körök

Az első Digitális Polgári Kör Találkozó Budapesten ír történelmet. Az expó 12 órától 15:30-ig, majd 17:45-től újra nyitva tart. A „Zebra” polgári kör is jelen lesz, amely az álhírek elleni fellépést vállalta fel. A DPK ötlete Orbán Viktor tusnádfürdői beszédében hangzott el, célja a magyar identitás és kultúra megvédése a digitális térben. 

 

DPK-körök

Az Origo beszámolója szerint az egészség, az oktatás és a női szerepek is megjelentek az első alapítók között. Marsi Anikó a Női kört vezeti, Takács Péter az Egészséges nemzetért kört, míg Balatoni Katalin a Nevelési-oktatási kört. Ez a hármas jól jelzi, hogy a DPK a családokhoz és a mindennapi élethez legközelebb álló kérdéseket is képviseli. Sztojka Attila, az esztergomi származású szakpolitkus, társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő a Roma DPK-kört vezeti. 
Forrás: Origo.

Fotókon az első országos Digitális Polgári Körök találkozó

 

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

Kocsis Máté elárulta, miért született a Zebra Polgári Digitális Kör

A sportarénában tartott rendezvényen Kocsis Máté szólalt fel elsőként. Hangsúlyozta, hogy a Zebra DPK az álhírek elleni közösségként jött létre, és mára közel 14 ezer tagot számlál.

Felidézte, hogy a zebra szimbóluma egy Magyar Péter által hangoztatott valótlanságból ered, amely később az álhírek jelképévé vált.

„Mi legalább nem pisztollyal kérjük, hogy tapsoljatok” – emelte ki a frakcióvezető. Szerinte a baloldali média gyakran próbálja kicsinyíteni a botrányokat, és hamis felmérésekkel befolyásolni a közvéleményt.

„Magyar Péternek az egész pályafutása egy nagy álhír” – zárta gondolatait, hozzátéve: a jövőben is keményen kell dolgozni az igazság védelmében.
További részletek a Magyar Nemzeten

A tatabányai romaság is képviselteti magát

Az országos DPK-találkozón Duka László, CIKÖSZ elnökségi tagja is jelen van. 

 

 

Sztojka Attila, esztergomi roma szakpolitikus is ott van a DPK-gyűlésen
Ruszin-Szendi botránya és Magyar Péterék veszélye

A Harcosok órája élő adásában Boros Bánk Levente a digitális polgári köröket a Fradi-táborhoz hasonlította. Úgy vélte, a baloldal támadja a kezdeményezést, mert nem érti a jobboldal közösségi erejét. Az ellenzék szerinte instabil és hamar szétesik. Az elemző külön kitért Ruszin-Szendi Romulusz botrányaira is. Kiemelte: Magyar Péternek rég el kellett volna határolódnia, ehelyett miniszterelnöki ambíciókat hajszol. Boros szerint az országnak nincs szüksége ilyen emberi minőségű vezetőre. További részletek a Magyar Nemzet cikkében

A szabadság vándorai a DPK-találkozón
Orbán Viktor beszéde élőben

 

Elindult a digitális honfoglalás
Menczer Tamás kemény üzenetet küldött

A Papp László Sportarénában tartott találkozón Menczer Tamás hangsúlyozta, hogy az ellenzéki közvélemény-kutatások torz képet adnak, miközben a valóságban a kormánypártok támogatottsága stabil. További részletek cikkünkben.

Elrajtolt az országos DPK-találkozó

 

