Digitális Polgári Körök: Orbán Viktor beszédet mond a DPK-találkozón
Egyedülálló közösségi siker! 70 ezres tagsággal rendezik szombaton Budapesten a Digitális Polgári Körök első országos találkozóját.
A Magyar Nemzet tudósítása szerint szeptember 20-án a Papp László Sportaréna ad otthont a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozójának. A DPK mozgalom 70 ezer taggal bír már, ami példa nélküli összefogást jelez. A DPK találkozó programjában közel 40 kiállítós expo, kulturális bemutatók és színpadi beszédek szerepelnek. 16 órától Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor is szól a közönséghez. A házigazdák: Rákay Philip és Szabó Zsófi.
Egyre alakulnak a Digitális Polgári Körök
Az első Digitális Polgári Kör Találkozó Budapesten ír történelmet. Az expó 12 órától 15:30-ig, majd 17:45-től újra nyitva tart. A „Zebra” polgári kör is jelen lesz, amely az álhírek elleni fellépést vállalta fel. A DPK ötlete Orbán Viktor tusnádfürdői beszédében hangzott el, célja a magyar identitás és kultúra megvédése a digitális térben.
DPK-körök
Az Origo beszámolója szerint az egészség, az oktatás és a női szerepek is megjelentek az első alapítók között. Marsi Anikó a Női kört vezeti, Takács Péter az Egészséges nemzetért kört, míg Balatoni Katalin a Nevelési-oktatási kört. Ez a hármas jól jelzi, hogy a DPK a családokhoz és a mindennapi élethez legközelebb álló kérdéseket is képviseli. Sztojka Attila, az esztergomi származású szakpolitkus, társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő a Roma DPK-kört vezeti.
Fotókon az első országos Digitális Polgári Körök találkozó
Kocsis Máté elárulta, miért született a Zebra Polgári Digitális Kör
A sportarénában tartott rendezvényen Kocsis Máté szólalt fel elsőként. Hangsúlyozta, hogy a Zebra DPK az álhírek elleni közösségként jött létre, és mára közel 14 ezer tagot számlál.
Felidézte, hogy a zebra szimbóluma egy Magyar Péter által hangoztatott valótlanságból ered, amely később az álhírek jelképévé vált.
„Mi legalább nem pisztollyal kérjük, hogy tapsoljatok” – emelte ki a frakcióvezető. Szerinte a baloldali média gyakran próbálja kicsinyíteni a botrányokat, és hamis felmérésekkel befolyásolni a közvéleményt.
„Magyar Péternek az egész pályafutása egy nagy álhír” – zárta gondolatait, hozzátéve: a jövőben is keményen kell dolgozni az igazság védelmében.
A tatabányai romaság is képviselteti magát
Az országos DPK-találkozón Duka László, CIKÖSZ elnökségi tagja is jelen van.
Sztojka Attila, esztergomi roma szakpolitikus is ott van a DPK-gyűlésen
Ruszin-Szendi botránya és Magyar Péterék veszélye
A Harcosok órája élő adásában Boros Bánk Levente a digitális polgári köröket a Fradi-táborhoz hasonlította. Úgy vélte, a baloldal támadja a kezdeményezést, mert nem érti a jobboldal közösségi erejét. Az ellenzék szerinte instabil és hamar szétesik. Az elemző külön kitért Ruszin-Szendi Romulusz botrányaira is. Kiemelte: Magyar Péternek rég el kellett volna határolódnia, ehelyett miniszterelnöki ambíciókat hajszol. Boros szerint az országnak nincs szüksége ilyen emberi minőségű vezetőre. További részletek a Magyar Nemzet cikkében.
A szabadság vándorai a DPK-találkozón
Orbán Viktor beszéde élőben
Elindult a digitális honfoglalás
Menczer Tamás kemény üzenetet küldött
A Papp László Sportarénában tartott találkozón Menczer Tamás hangsúlyozta, hogy az ellenzéki közvélemény-kutatások torz képet adnak, miközben a valóságban a kormánypártok támogatottsága stabil. További részletek cikkünkben.
Elrajtolt az országos DPK-találkozó