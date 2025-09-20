47 perce
Digitális Polgári Körök: 70 ezer taggal rajtol az első országos találkozó
Egyedülálló közösségi siker! 70 ezres tagsággal rendezik szombaton Budapesten a Digitális Polgári Körök első országos találkozóját.
A Magyar Nemzet tudósítása szerint szeptember 20-án a Papp László Sportaréna ad otthont a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozójának. A DPK mozgalom 70 ezer taggal bír már, ami példa nélküli összefogást jelez. A DPK találkozó programjában közel 40 kiállítós expo, kulturális bemutatók és színpadi beszédek szerepelnek. 16 órától Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor is szól a közönséghez. A házigazdák: Rákay Philip és Szabó Zsófi.
Egyre alakulnak a Digitális Polgári Körök
Az első Digitális Polgári Kör Találkozó Budapesten ír történelmet. Az expó 12 órától 15:30-ig, majd 17:45-től újra nyitva tart. A „Zebra” polgári kör is jelen lesz, amely az álhírek elleni fellépést vállalta fel. A DPK ötlete Orbán Viktor tusnádfürdői beszédében hangzott el, célja a magyar identitás és kultúra megvédése a digitális térben.
DPK-körök
Az Origo beszámolója szerint az egészség, az oktatás és a női szerepek is megjelentek az első alapítók között. Marsi Anikó a Női kört vezeti, Takács Péter az Egészséges nemzetért kört, míg Balatoni Katalin a Nevelési-oktatási kört. Ez a hármas jól jelzi, hogy a DPK a családokhoz és a mindennapi élethez legközelebb álló kérdéseket is képviseli. Sztojka Attila, az esztergomi származású szakpolitkus, társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő a Roma DPK-kört vezeti.
Forrás: Origo.
Elrajtolt az országos DPK-találkozó