Digitális Polgári Körök: 70 ezer taggal rajtol az első országos találkozó

A Magyar Nemzet tudósítása szerint szeptember 20-án a Papp László Sportaréna ad otthont a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozójának. A DPK mozgalom 70 ezer taggal bír már, ami példa nélküli összefogást jelez. A DPK találkozó programjában közel 40 kiállítós expo, kulturális bemutatók és színpadi beszédek szerepelnek. 16 órától Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor is szól a közönséghez. A házigazdák: Rákay Philip és Szabó Zsófi.

A Digitális Polgári Körök immár 70 ezer regsiztrált taggal bírnak

Forrás: Orbán Viktor/Facebook

Egyre alakulnak a Digitális Polgári Körök

Az első Digitális Polgári Kör Találkozó Budapesten ír történelmet. Az expó 12 órától 15:30-ig, majd 17:45-től újra nyitva tart. A „Zebra” polgári kör is jelen lesz, amely az álhírek elleni fellépést vállalta fel. A DPK ötlete Orbán Viktor tusnádfürdői beszédében hangzott el, célja a magyar identitás és kultúra megvédése a digitális térben.