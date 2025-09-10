2 órája
Átverésre figyelmeztet a DEICHMANN: nevével csalók élnek vissza
Sorra bukkannak fel az interneten a megtévesztő nyereményjátékok és hamis webshopok. A DEICHMANN arra figyelmezteti a vásárlókat, hogy csak a hivatalos felületein keresztül intézzék vásárlásaikat.
Az interneten egyre több hamis nyereményjáték és webshop hirdetés bukkan fel, amelyek látszólag ismert márkák nevében futnak. Most a DEICHMANN figyelmeztetett: csalók próbálják meg becsapni a vásárlókat a cég nevével visszaélve.
Hamis nyereményekkel verik át a DEICHMANN nevében
A cipőkereskedő vállalat közölte: több olyan álwebáruház és hamis közösségi média fiók is megjelent az utóbbi időszakban, amelyek nyereményjátékokat, kuponokat vagy épp drága ajándékokat ígérnek, ha a felhasználó megosztja a tartalmat. A DEICHMANN azonban leszögezi: kizárólag saját hivatalos felületein kommunikál, ott szervez akciókat és nyereményjátékokat – ezek a következő linkeken érhetők el:
- Facebook: facebook.com/Deichmann.HU
- Instagram: instagram.com/deichmann_hu
- Webshop: deichmann.com
SMS-t kaptál a postától vagy egy csomagküldő cégtől? Kamu az egész!
Csak a hitelesített oldalakban bízzunk
A vállalat minden eszközzel fellép a csaló oldalakkal szemben, jelentette már őket a Meta felé, és azt is kérik a vásárlóktól, hogy fokozott óvatossággal böngésszenek, különösen, ha a cég nevével visszaélő tartalmakkal találkoznak. Érdemes mindig ellenőrizni, hogy a fiók valóban hitelesített-e – a hivatalos oldalak mellett általában ott a „kék pipa”.
Közösen léphetünk fel a csalók ellen
A DEICHMANN arra is kéri a felhasználókat, hogy ha gyanús webshopot vagy közösségi oldalt találnak, azt jelentsék az üzemeltető platformnak. Így együtt csökkenthető a megtévesztő tartalmak terjedése – és megelőzhető, hogy bárki csalók áldozatává váljon.