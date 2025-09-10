Átverésre figyelmeztet a DEICHMANN: nevével csalók élnek vissza

Az interneten egyre több hamis nyereményjáték és webshop hirdetés bukkan fel, amelyek látszólag ismert márkák nevében futnak. Most a DEICHMANN figyelmeztetett: csalók próbálják meg becsapni a vásárlókat a cég nevével visszaélve.

A DEICHMANN figyelmeztet: kizárólag a hivatalos felületeiken érdemes vásárolni vagy nyereményjátékban részt venni

Fotó: NurPhoto / Forrás: Getty Images

Hamis nyereményekkel verik át a DEICHMANN nevében

A cipőkereskedő vállalat közölte: több olyan álwebáruház és hamis közösségi média fiók is megjelent az utóbbi időszakban, amelyek nyereményjátékokat, kuponokat vagy épp drága ajándékokat ígérnek, ha a felhasználó megosztja a tartalmat. A DEICHMANN azonban leszögezi: kizárólag saját hivatalos felületein kommunikál, ott szervez akciókat és nyereményjátékokat – ezek a következő linkeken érhetők el: