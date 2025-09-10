szeptember 10., szerda

Átverés

2 órája

Átverésre figyelmeztet a DEICHMANN: nevével csalók élnek vissza

Sorra bukkannak fel az interneten a megtévesztő nyereményjátékok és hamis webshopok. A DEICHMANN arra figyelmezteti a vásárlókat, hogy csak a hivatalos felületein keresztül intézzék vásárlásaikat.

Kemma.hu

Az interneten egyre több hamis nyereményjáték és webshop hirdetés bukkan fel, amelyek látszólag ismert márkák nevében futnak. Most a DEICHMANN figyelmeztetett: csalók próbálják meg becsapni a vásárlókat a cég nevével visszaélve.

Footwear Retail Chain Deichmann
A DEICHMANN figyelmeztet: kizárólag a hivatalos felületeiken érdemes vásárolni vagy nyereményjátékban részt venni
Fotó: NurPhoto / Forrás:  Getty Images

Hamis nyereményekkel verik át a DEICHMANN nevében

A cipőkereskedő vállalat közölte: több olyan álwebáruház és hamis közösségi média fiók is megjelent az utóbbi időszakban, amelyek nyereményjátékokat, kuponokat vagy épp drága ajándékokat ígérnek, ha a felhasználó megosztja a tartalmat. A DEICHMANN azonban leszögezi: kizárólag saját hivatalos felületein kommunikál, ott szervez akciókat és nyereményjátékokat – ezek a következő linkeken érhetők el:

Csak a hitelesített oldalakban bízzunk

A vállalat minden eszközzel fellép a csaló oldalakkal szemben, jelentette már őket a Meta felé, és azt is kérik a vásárlóktól, hogy fokozott óvatossággal böngésszenek, különösen, ha a cég nevével visszaélő tartalmakkal találkoznak. Érdemes mindig ellenőrizni, hogy a fiók valóban hitelesített-e – a hivatalos oldalak mellett általában ott a „kék pipa”.

Közösen léphetünk fel a csalók ellen

A DEICHMANN arra is kéri a felhasználókat, hogy ha gyanús webshopot vagy közösségi oldalt találnak, azt jelentsék az üzemeltető platformnak. Így együtt csökkenthető a megtévesztő tartalmak terjedése – és megelőzhető, hogy bárki csalók áldozatává váljon.

