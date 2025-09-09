1 órája
100 éves lenne Darvas Iván: a nehéz sorsú színészlegenda, akit sose temettek el
Száz éve született a magyar színház és filmművészet egyik legnagyobb alakja. Darvas Iván kétszeres Kossuth-díjas színész volt, akinek életét politikai üldöztetés, börtönévek és sikerek kísérték, ám hamvait soha nem temették el.
A 20. századi magyar kultúra egyik legerősebb, legellentmondásosabb sorsú alakja volt. Darvas Iván élete a történelem viharaiban formálódott: egyszerre volt ünnepelt művész és mellőzött számkivetett. Születésének századik évfordulója alkalmat ad arra, hogy felidézzük pályáját és különleges örökségét.
Darvas Iván gyerekkora és pályakezdése
Darvas Iván 1925. szeptember 14-én látta meg a napvilágot Beje községben, a mai Szlovákia területén. Gyermekkorát meghatározták a történelem viharai: a második világháború idején katonai szolgálatra vitték, majd hadifogságba esett. Hazatérése után fordult a színház felé, és hamar felismerte, hogy valódi hivatása a színészet.
Első jelentősebb szerepeit a fővárosi színházakban kapta, ahol elegáns, intellektuális megjelenésével és egyedülálló színpadi jelenlétével hívta fel magára a figyelmet. Már fiatalon a magyar színházi élet meghatározó alakjává vált.
A politika áldozata
Karrierjét azonban hamar derékba törte a történelem. 1956-ban kiállt a forradalom mellett, ezért a hatalom üldözte. Letartóztatták, majd néhány év börtönbüntetésre ítélték. A színésznek ekkor kellett szembenéznie élete legnehezebb időszakával. Szabadulása után hosszú évekig mellőzték, nem játszhatott jelentős szerepeket, sőt, sokáig még színpadra sem léphetett.
A közönség azonban nem felejtette el. Amikor visszatérhetett, újra tárt karokkal fogadták, és hamarosan ismét a legelismertebb művészek közé emelkedett.
Színházi és filmes sikerek
Darvas Iván pályája során több mint ötven filmben szerepelt. Olyan klasszikusokban láthattuk, mint:
- Liliomfi (1954)
- Ház a sziklák alatt (1958)
- Két félidő a pokolban (1961)
- Alba Regia (1961)
Filmjeiben gyakran játszott értelmiségi, tragikus vagy hősies karaktereket, amelyekben egyaránt érvényesült eleganciája és drámai ereje.
A színházban is legendás alakításokat hagyott maga után. A Nemzeti Színházban és a Vígszínházban olyan szerepekben aratott sikert, mint:
- Shakespeare: Hamlet
- Molière: Tartuffe
- Csehov: Ványa bácsi
Ezek az alakítások a magyar színjátszás történetének mérföldkövei közé tartoznak.
Színészi játékát az intellektuális elegancia, a visszafogott erő és a mély emberi hitelesség jellemezte. Kétszer is megkapta a legmagasabb művészeti elismerést, a Kossuth-díjat, emellett számos más díjjal is kitüntették.
Magánélet és házasságok
Darvas Iván magánélete legalább annyira fordulatos volt, mint pályája. Többször is megnősült: első felesége Ferrari Violetta színésznő volt, akitől két gyermeke született. Később házasságot kötött Karády Évával, majd utolsó felesége Borbély Zsuzsa színésznő lett, akivel hosszú ideig élt együtt.
Bár sokszor a munkája állt élete középpontjában, a család mindig fontos szerepet játszott számára. Gyermekeivel közeli kapcsolatot ápolt, és a barátok szerint otthonában csendes, visszahúzódó ember volt, aki szívesen beszélgetett irodalomról, politikáról és színházról.
Soha nem temették el
Darvas Iván 2007-ben, 82 évesen hunyt el. Halála után különös fordulat következett: hamvait mindmáig nem temették el. Rokonaik őrzik, így a színésznek nincs sírhelye, amelyet a rajongók felkereshetnének. E sajátos helyzet szinte szimbolikus: pályája és sorsa halála után is rendhagyó maradt.
Öröksége ma is él
Darvas Iván századik születésnapján nemcsak a művészt, hanem az embert is ünnepeljük, aki példát mutatott tartásból és kitartásból. Életútja arról szól, hogy a legnehezebb helyzetekben sem adta fel hivatását, és mindig visszatalált a színpadhoz.
A magyar kultúra számára Darvas Iván öröksége megkerülhetetlen. Filmjei, színházi alakításai, és a róla szóló történetek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy emléke tovább éljen. Bár hamvai nem kaptak végső nyughelyet, művészete a közönség szívében továbbra is otthonra talál.
