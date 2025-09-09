100 éves lenne Darvas Iván: a nehéz sorsú színészlegenda, akit sose temettek el

A 20. századi magyar kultúra egyik legerősebb, legellentmondásosabb sorsú alakja volt. Darvas Iván élete a történelem viharaiban formálódott: egyszerre volt ünnepelt művész és mellőzött számkivetett. Születésének századik évfordulója alkalmat ad arra, hogy felidézzük pályáját és különleges örökségét.

Darvas Iván a Két félidő a pokolban (1961) című filmben. A színész alakítása a magyar filmtörténet egyik kiemelkedő teljesítménye lett

Darvas Iván gyerekkora és pályakezdése

Darvas Iván 1925. szeptember 14-én látta meg a napvilágot Beje községben, a mai Szlovákia területén. Gyermekkorát meghatározták a történelem viharai: a második világháború idején katonai szolgálatra vitték, majd hadifogságba esett. Hazatérése után fordult a színház felé, és hamar felismerte, hogy valódi hivatása a színészet.

Első jelentősebb szerepeit a fővárosi színházakban kapta, ahol elegáns, intellektuális megjelenésével és egyedülálló színpadi jelenlétével hívta fel magára a figyelmet. Már fiatalon a magyar színházi élet meghatározó alakjává vált.

A politika áldozata

Karrierjét azonban hamar derékba törte a történelem. 1956-ban kiállt a forradalom mellett, ezért a hatalom üldözte. Letartóztatták, majd néhány év börtönbüntetésre ítélték. A színésznek ekkor kellett szembenéznie élete legnehezebb időszakával. Szabadulása után hosszú évekig mellőzték, nem játszhatott jelentős szerepeket, sőt, sokáig még színpadra sem léphetett.

A közönség azonban nem felejtette el. Amikor visszatérhetett, újra tárt karokkal fogadták, és hamarosan ismét a legelismertebb művészek közé emelkedett.

Darvas Iván és Domján Edit a Szerelem (1971) című Makk Károly-filmben

Forrás: ma7.sk

Színházi és filmes sikerek

Darvas Iván pályája során több mint ötven filmben szerepelt. Olyan klasszikusokban láthattuk, mint:

Liliomfi (1954)

Ház a sziklák alatt (1958)

Két félidő a pokolban (1961)

Alba Regia (1961)

Filmjeiben gyakran játszott értelmiségi, tragikus vagy hősies karaktereket, amelyekben egyaránt érvényesült eleganciája és drámai ereje.

A színházban is legendás alakításokat hagyott maga után. A Nemzeti Színházban és a Vígszínházban olyan szerepekben aratott sikert, mint:

Shakespeare: Hamlet

Molière: Tartuffe

Csehov: Ványa bácsi

Ezek az alakítások a magyar színjátszás történetének mérföldkövei közé tartoznak.