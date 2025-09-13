Az energiaitalos dobozban lapult a veszély: gyanútlanul belekortyolt, majd mentőt kellett hívni hozzá

A darázscsípés önmagában is kellemetlen élmény, de a szájban, torokban vagy a légutak közelében különösen veszélyes lehet. A rovar mérge gyors duzzanatot okozhat, ami akár a légutakat is elzárhatja. Éppen ezért az ilyen esetek sürgősségi beavatkozást igényelnek: ha valakit szájon belül ér csípés, azonnal mentőt kell hívni.

Darázscsípéshez is rohannak sokszor a mentősök

Forrás: Országos Mentőszolgálat/Facebook

Sok veszélyt rejt a darázscsípés

Sajnos nálunk sem múlik el úgy év, hogy ne történne darázscsípéses incidens. Idén nyáron például Komáromban, a WF szabadidő strandon történt egy fiatal férfival, hogy üdítőt ivott, anélkül hogy észrevette volna: egy darázs repült a dobozba. A rovarral együtt nyelt, ami után azonnal fájni kezdett a torka. A parton lévők gyorsan hívtak mentőt.