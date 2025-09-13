szeptember 13., szombat

Darázscsípés

2 órája

Az energiaitalos dobozban lapult a veszély: gyanútlanul belekortyolt, majd mentőt kellett hívni hozzá

Címkék#WF#mentő#veszély#darázs#Országos Mentőszolgálat#darázscsípés

Energiaital kortyolása közben darazsat is majdnem lenyelt valaki a napokban, ami meg is csípte a szája belsejét. A darázscsípést követően erősen feldagadt a szája, ezért a mentősöknek kellett a helyszínre rohannia.

Kemma.hu

A darázscsípés önmagában is kellemetlen élmény, de a szájban, torokban vagy a légutak közelében különösen veszélyes lehet. A rovar mérge gyors duzzanatot okozhat, ami akár a légutakat is elzárhatja. Éppen ezért az ilyen esetek sürgősségi beavatkozást igényelnek: ha valakit szájon belül ér csípés, azonnal mentőt kell hívni.

darázscsípés
Darázscsípéshez is rohannak sokszor a mentősök
Forrás: Országos Mentőszolgálat/Facebook

Sok veszélyt rejt a darázscsípés

Sajnos nálunk sem múlik el úgy év, hogy ne történne darázscsípéses incidens. Idén nyáron például Komáromban, a WF szabadidő strandon történt egy fiatal férfival, hogy üdítőt ivott, anélkül hogy észrevette volna: egy darázs repült a dobozba. A rovarral együtt nyelt, ami után azonnal fájni kezdett a torka. A parton lévők gyorsan hívtak mentőt.

Ez megelőzően darázsba lépett például egy idős Komárom-Esztergom vármegyei férfi, aki a kertjében dolgozott, amikor véletlenül egy darázsra lépett. Azonnal bement a házba, és jelezte feleségének, hogy rosszul érzi magát, és kiütések jelentkeztek a testén. Az asszony azonnal mentőt hívott, a mentésirányító pedig rögtön riasztotta a legközelebbi mentőegységet, miközben végig vonalban maradt és igyekezett megnyugtatni a rémült bejelentőt. A mentősök perceken belül helyszínre értek és emelt szintű ellátásba kezdtek, ami a gyors segítségnyújtásnak köszönhetően végül sikerre is vezetett.

De olyan is volt, hogy egy 5 éves kislány felnőtteket meghazudtoló lélekjelenlétével és reakcióidejével mentette meg apukája életét, amikor Tatabányán egy kertben nyolc darázscsípést szenvedett az apuka, amitől heves allergiás reakciót kapott. A pórul járt ráadásul nem tudott az allergiájáról, ez volt az első ilyesfajta rohama. A csípések után bemenekült házába, ahol kislánya azonnal észrevette, hogy baj van. A csöppség rögtön cselekedett és tárcsázta bátyját, aki riasztotta a mentőket és azonnal elindult, hogy segíthessen az édesapján.

Nemrég újabb hasonló eset történt. Az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán közzétett posztból derült ki, hogy egy illető a napokban energiaital ivása közben egy darazsat is majdnem lenyelt, ami megcsípte a szája belsejét. Fél órával később be is dagadt a szája, akinek a párja így kénytelen volt felhívni a 112-es segélyhívót. A mentésirányítók szerencsére a helyzet magaslatán voltak, így nem történt nagy baj:

A hölgy végig a vonalban volt a párommal, amíg a mentő megérkezett. Érdeklődött folyamatosan az állapotomról, tájékoztatott, hogy merre van a mentőegység. Felhívta a párom figyelmét arra, ha esetleg elájulok mit kell tennie, vagy ha hánynom kell és a duzzadt szám miatt nem tud kijönni mit kell tenni. Szakszerű és pontos információt adott mindenről. Ezért gondoltam, hogy írok Önöknek egy levelet és kérem Önöket, hogy adják át neki és a mentősöknek a köszönetemet, amiért szakszerűen végezték a munkájukat

– olvasható a szívhez szóló köszönőlevélben.

