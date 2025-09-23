Szuperdaganatot távolítottak el egy férfi testéből - 10 évig növesztette

Ritka és rendkívül súlyos sebészeti esetet oldott meg az AGEL Kórház komáromi csapata: egy páciens hasüregéből 18,6 kilogrammos daganatot távolítottak el – meddő szerveltávolítás nélkül, a beteg összes életfontosságú szerve megmaradt. Mutatjuk az esetet!

A daganatos beteg története

Az érintett beteg kb. tíz éve tudott arról, hogy valami nincs rendben – kezdetben talán fájdalmatlan, de növekedő daganatként, amelyet a beteg félelemből, illetve a műtéttől való aggodalmak miatt halasztott. Idővel a daganat folyamatosan növekedett, egyre nagyobb nyomást gyakorolva a hasüregi szervekre és a kismedencei területre. A hasfal deformálódott, belső szervek elmozdultak – a betegség olyan fokot öltött, hogy az életet jelentő kockázat is jelentősé vált.

A sebészi csapat – onkológiai sebész vezetésével és urológus bevonásával – vállalta a kockázatot. Fontos cél volt, hogy teljesen eltávolítsák a daganatot és közben megőrizzék az eredeti szerveket. A beavatkozás technikailag rendkívül összetett volt, sok előkészülettel és precíz tervezéssel.

A posztoperatív időszak komplikációmentesen zajlott; a beteg jelenleg stabil állapotban, orvosi felügyelet mellett gyógyul. A beteg saját szavaival: „megkönnyebbültem”, reméli, hogy mostantól nyugodtabb és egészségesebb élet vár rá - mondta a parameter.sk portálnak.

Orvosi és sebészeti vonatkozások

Megfelelő diagnózis hiánya, halogatás: Az eset rávilágít arra, hogy egy daganat – akár ha kezdetben kevésbé fájdalmas, vagy az általános állapot még viszonylag jó – éveken át nőhet, súlyos szövődményeket okozva. Minél később kerül sor orvosi beavatkozásra, annál nagyobbak a műtéti kockázatok és az utólagos rehabilitáció kihívásai.

Sebészeti tervezés: Nagy daganatok esetén különösen lényeges az előzetes képalkotó diagnosztika (CT, MRI, ultrahang), hogy látható legyen, mely szerveket nyom, melyek vannak szoros érintettségben, milyen vérellátása van, milyen mértékben nőtek belső összenövések.

Szervmegtartás vs. szerveltávolítás: Amikor lehetséges, az a cél, hogy a tumor eltávolítása megtörténjen úgy, hogy minél több működő szervben ne okozzanak károsodást. Ez jobb életminőséget, gyorsabb rehabilitációt és kevesebb szövődményt jelent.

Komplexitás: Egy ilyen nagyságú daganat nemcsak súly – szó szerint –, hanem térfogata és anatómiai helyzete miatt is komoly kihívás. Anatómiai eltolódások, nyomás, esetleges vérkeringési problémák, valamint a műtét során a vérvesztés kontrollálása, a sebészeti hozzáférés biztosítása mind nagy feladat.

Az onkológiai központ Komáromban

A komáromi kórház onkológiai központja nemcsak a helyi, hanem országos szinten is fogad betegeket. Az ellátás több szakterület – sebészet, sugárterápia, kemoterápia és más kezelési módok – együttműködésén alapul, így a terápiát minden esetben a beteg állapotához igazítják. A központ korszerű technológiákkal dolgozik, amelyek lehetővé teszik a daganatok célzott kezelését, miközben a környező szöveteket a lehető legnagyobb mértékben védik - tudhatjuk meg a kórház honlapjáról.