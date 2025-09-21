Csoboghat a víz, marad a piac

Nyergesújfalun elkezdődött a száztizenöt évvel épült főutcai Nyergesújfalui Állami Elemi Népiskola, oktatásnak már régen nem helyet adó épületének újabb külső felújítása. A 10. számú főút felöli, eddig is veszélyes járda szakaszt lezárták, munkaterület lett. A változatlanul zavartalanul működő uszodát az alsó udvar felől lehet megközelíteni. A kedvelt szerdai piacok leköltöznek erre a területre, ezeken a napokon csak az árusok parkolhatnak a placcon. A tervek szerint a munkálatok decemberig tartanak.

Nyergesújfalu

Forrás: nyergesujfalu.hu