Munkálatok

1 órája

Csoboghat a víz, marad a piac

Munkatársunktól

Nyergesújfalun elkezdődött a száztizenöt évvel épült főutcai Nyergesújfalui Állami Elemi Népiskola, oktatásnak már régen nem helyet adó épületének újabb külső felújítása. A 10. számú főút felöli, eddig is veszélyes járda szakaszt lezárták, munkaterület lett. A változatlanul zavartalanul működő uszodát az alsó udvar felől lehet megközelíteni. A kedvelt szerdai piacok leköltöznek erre a területre, ezeken a napokon csak az árusok parkolhatnak a placcon.  A tervek szerint a munkálatok decemberig tartanak.

Nyergesújfalu
Forrás: nyergesujfalu.hu

 

 

