Játék!

1 órája

Csillagos égbolt jelenségei, amiket érdemes látnod!

Címkék#csillagos égbolt#puzzle#üstökös#UNESCO#látvány

Amikor a csillagos égbolt fölötted ragyog, minden gond elcsendesül. A sötét égbolton szikrázó fények a nyugalom és a végtelen titkait mesélik el. A csillagos égbolt látványa olyan élményt ad, amely örökre emlékezetes marad.

Varga Panna

Őseink a csillagok állásából tájékozódtak, ma pedig sokan inkább kikapcsolódásként, romantikus pillanatként vagy tudományos érdeklődésből figyelik a csillagos égboltot. A Tejút sávja szabad szemmel is kivehető, a nyári Perseidák vagy az őszi Orionidák meteorzápora pedig mindig különleges látványosság. Nem véletlen, hogy a csillagos égbolt az UNESCO világörökség része is több helyen a Földön.

Csillagos égbolt
Csillagos égboltot kémleli apa és lánya
Fotó: AstroStar / Forrás:  Shutterstock

Október közepén a Föld közelébe érkezik a C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS) nevű üstökös, amelyet a szakértők az év egyik legizgalmasabb égi jelenségének tartanak. Ha az időjárás is kedvez, az üstökös szabad szemmel is megfigyelhető lesz, így sokak számára kínál majd felejthetetlen látványt a csillagos égbolt alatt. Most mindezt egy különleges formában te is átélheted: egy online puzzle-ben ott állsz a csillagos égbolt alatt, és a végtelent figyeled. Ahogy a darabokat egymás mellé illeszted, lassan kibontakozik előtted a pillanat varázsa, amelyben benne van a természet szépsége, a nyugalom és a közös élmény ereje.

Így rakd ki a puzzle-t: Csillagos égbolt

A puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot. 

Segítségül a teljes kép róla:

Csillagos égbolt
Csillagos égbolt mindenkit elbűvöl
Fotó: anatoliy_gleb / Forrás:  Shutterstock

 

 

