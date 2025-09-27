szeptember 27., szombat

Tragédia

1 órája

Felfoghatatlan tragédiák, amik a legkisebbekkel történnek

Címkék#család#csecsemőhalál#tragédia#gyermek

A legvédtelenebbekkel történt tragédiák sokkolják a közösségeket. A közelmúlt eseményei rávilágítanak arra, milyen súlyosak lehetnek a csecsemőhalálok.

Balogh Rebeka

A közelmúltban több súlyos csecsemőhalálok történtek, amelyek nemcsak a családokat, hanem az egész közösséget megrázták. Ezek az esetek nemcsak a közvetlen családokat, hanem az egész közösséget megrázták – írja a Borsonline

A csecsemőhalálok megrázták a közösségeket, felhívva a figyelmet a gyermekek védelmére. Forrás: pexels.hu
A csecsemőhalálok megrázták a közösségeket, felhívva a figyelmet a gyermekek védelmére.
Forrás: pexels.hu

Csecsemőhalálok tragédiái

Sokkot kaptak a helyiek, amikor kiderült, hogy egy újszülöttet szájában kővel és összeragasztott ajkakkal hagytak magára Rajasthan állam Bhilwara körzetében. Az újszülöttet kövek és szemét között egy marhaterelő találta meg. A követ eltávolította, mire a gyermek sírni kezdett és azonnal a Bijolia Kormányzati Kórházba vitték. Az orvosok szerint a baba körülbelül 15–20 napos lehetett, a ragasztó és a kő célja az volt, hogy a gyermek ne adjon ki hangot. A rendőrség a közeli szülészeti nyilvántartásokat és a falusi lakókat is ellenőrzi, hogy felkutassák a gyermek szüleit, miközben Indiában az elmúlt hónapokban több hasonló tragédia történt.

Hazánlban sem ritka az eset

Az egyik legmegrázóbb eset a simontornyai tragédia volt, ahol egy egyhetes kisbaba vesztette életét. A 7 éves testvér véletlenül ráesett az ágyon fekvő kislányra, ami nyaktörést eredményezett. Bár a helyszínre mentőhelikopter és mentőautók érkeztek, a pici életét nem tudták megmenteni. A rendőrség bűncselekmény miatt nyomoz az ügyben.

Egy másik tragédia Bács-Kiskun vármegyében történt, ahol egy 22 hónapos kislány vesztette életét. A rendőrség az édesanyát gyanúsítja a gyermek halálával kapcsolatban. A közösséget mélyen megrázta az eset.

 

 

