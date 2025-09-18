38 perce
Újabb csecsemőhalál: bátyja ugrott az egyhetes babára, kitörte a nyakát
Egy család élete omlott össze néhány másodperc alatt. A 7 éves kisfiú rossz mozdulatából testvére halála lett. Az újabb csecsemőhalál megrázta az országot.
Felfoghatatlan tragédia történt szeptember második hetében a Tolna vármegyében. A simontornyai csecsemőhalál megrázta az egész országot, pláne, hogy ez néhány héten belül a sokadik csecsemőhalál volt hazánkban.
Nyaktörés végzett a kisbabával - csecsemőhalál miatt gyászol az ország
A mostani, simontornyai esetben az a legdöbbenetesebb, hogy az egyhetes kisbaba testvére okozhatta a halált. A rendőrség bűncselekmény miatt nyomoz az ügyben.
Az eddigi információk szerint a 7 éves testvére nem akart iskolába menni, emiatt kiborult, az ágyon ugrált, amelyen az egyhetes pici lány is feküdt. Az egyik ugrásnál ráesett a kisbabára, akinek kitört a nyaka. A törés miatt életét vesztette, hangzott el a Tv 2 Tényekben.
Bár a helyszínre mentőhelikopter és mentőautók tömege érkezett, a pici életét nem tudták megmenteni. A tragédia kapcsán a Teol.hu-nak megszólalt a rendőrség.
A gyerekkori nyaksérülés veszélyesebb, mint a felnőttkori
A gyermekek gerince és általában a csontozata más, mint a felnőtteké, illetve gyermekek nyaki izmai, szalagjai gyengébbek és lazábbak, mint a felnőtteké. Ez egyrészt pozitív, másrészt veszélyeket rejt magában. Mint a radiologia.hu képalkotói szakmai portál részletezte: a kicsik csontozata még rugalmasabb, így a nyaki gerincsérülések előfordulási gyakorisága sokkal alacsonyabb, körülbelül 1-1,3 százalék, míg a felnőtt populációban ez az arány 2,5-4 százalék.
A sérülések következménye viszont fordítottan arányos a gyerekeknél: ritkábbak az esetek, ám annál súlyosabbak következmények. A nyaki gerincsérüléssel érintett gyerekek 60 százalékában permanens neurológiai károsodás alakul ki. Az esetek 40-50 százaléka pedig halállal végződik. A nyaki gerinc törése akkor halálos, ha maga a gerincvelő sérül meg.
Felnőttekben többségében a háti és ágyéki gerinc, míg gyermekeknél 60-80 százalékban a nyaki gerinc sérül. A fiatalabb gyermekek esetében főként a felső gerincszakasz sérül meg. Az életkor előrehaladtával egyre inkább az alsóbb szegmensek lesznek érintettek. Ezen kívül inkább szalagos, mint csontos sérülések alakulnak ki.
Halálos nyaksérülés csonttörés nélkül?
Mint a portál hozzátette: gerinccsigolya törése, sérülése nélkül is lehet gerincvelő sérülés. Pláne gyerekeknél, akiknek a szalagjaik, ízületi tokjaik lazábbak, porcosak a zárólemezeik, a kisizületeik horizontális állásúak, és ezek nagyobb mértékű mobilitást tesznek lehetővé, viszont a gerincvelőjük ugyanúgy nem tolerálja a megnyúlást.
Így egy gyereknél egy erősebb nyakrándulás is okozhat visszafordíthatatlan velősérülést, anélkül, hogy a csontja eltörne. A nyakcsigolya törése akkor halálos kimenetelű, ha a gerincvelő is sérül, amely a létfontosságú funkciók, így a légzés irányításáért felel.
Csecsemőhalál: felfoghatatlan, mi vezet a tragédiákhoz
Bár a mostani eset vélhetően egy tragikus baleset, ám sajnos a múltban volt, aki szándékosan vette el az életét kisbabának. Mint megírtuk: auguasztusban szintén Tolnában, Nagydorogon csecsemőgyilkosság történt. Egy kéthetes csecsemő halt meg, vélhetően az édesanyja hagyta magára a kicsit a település határában.
Miskén pedig egy 22 hónapos kislányt gyilkolt meg a gyerek anyjának párja. A gyilkosságot a kislány bátyja is végignézhette.
Vármegyénkben szerencsére nem történt tragédia évek óta. Utoljára egy tatabányai nőt ítéltek el még 2016-ban, aki 12 évig titkolta, hogy végzett kisbabájával. Az előtte években sajnos azonban számos eset rázta meg Komárom-Esztergom vármegyét amelyekről ebben a cikkünkben írtunk. A legtöbb eset vélhetően nemkívánt terhesség, vagy trauma hatása miatt történhetett.