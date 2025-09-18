Újabb csecsemőhalál: bátyja ugrott az egyhetes babára, kitörte a nyakát

Felfoghatatlan tragédia történt szeptember második hetében a Tolna vármegyében. A simontornyai csecsemőhalál megrázta az egész országot, pláne, hogy ez néhány héten belül a sokadik csecsemőhalál volt hazánkban.

A 7 éves kisfiú rossz mozdulatából testvére halála lett. Az újabb csecsemőhalál megrázta az országot.

Nyaktörés végzett a kisbabával - csecsemőhalál miatt gyászol az ország

A mostani, simontornyai esetben az a legdöbbenetesebb, hogy az egyhetes kisbaba testvére okozhatta a halált. A rendőrség bűncselekmény miatt nyomoz az ügyben.

Az eddigi információk szerint a 7 éves testvére nem akart iskolába menni, emiatt kiborult, az ágyon ugrált, amelyen az egyhetes pici lány is feküdt. Az egyik ugrásnál ráesett a kisbabára, akinek kitört a nyaka. A törés miatt életét vesztette, hangzott el a Tv 2 Tényekben.

Bár a helyszínre mentőhelikopter és mentőautók tömege érkezett, a pici életét nem tudták megmenteni. A tragédia kapcsán a Teol.hu-nak megszólalt a rendőrség.

A gyerekkori nyaksérülés veszélyesebb, mint a felnőttkori

A gyermekek gerince és általában a csontozata más, mint a felnőtteké, illetve gyermekek nyaki izmai, szalagjai gyengébbek és lazábbak, mint a felnőtteké. Ez egyrészt pozitív, másrészt veszélyeket rejt magában. Mint a radiologia.hu képalkotói szakmai portál részletezte: a kicsik csontozata még rugalmasabb, így a nyaki gerincsérülések előfordulási gyakorisága sokkal alacsonyabb, körülbelül 1-1,3 százalék, míg a felnőtt populációban ez az arány 2,5-4 százalék.

A sérülések következménye viszont fordítottan arányos a gyerekeknél: ritkábbak az esetek, ám annál súlyosabbak következmények. A nyaki gerincsérüléssel érintett gyerekek 60 százalékában permanens neurológiai károsodás alakul ki. Az esetek 40-50 százaléka pedig halállal végződik. A nyaki gerinc törése akkor halálos, ha maga a gerincvelő sérül meg.

Felnőttekben többségében a háti és ágyéki gerinc, míg gyermekeknél 60-80 százalékban a nyaki gerinc sérül. A fiatalabb gyermekek esetében főként a felső gerincszakasz sérül meg. Az életkor előrehaladtával egyre inkább az alsóbb szegmensek lesznek érintettek. Ezen kívül inkább szalagos, mint csontos sérülések alakulnak ki.